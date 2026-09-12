¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

«Es un resultado enorme»: Sergej Jakirovic elogia la actuación del Hull City tras el emocionante empate ante el Chelsea

S. Jakirovic
Chelsea
Hull
Premier League
Chelsea vs Hull

El entrenador del Hull City, Sergej Jakirovic, ha elogiado la actuación de su equipo tras el apasionante empate 2-2 contra el Chelsea el sábado en Stamford Bridge. El Hull City se repuso a una desventaja inicial para irse al descanso por delante y acabó sumando un punto que mantiene su impresionante inicio invicto en la temporada de la Premier League.

  • Jakirovic se muestra encantado con el punto logrado en Stamford Bridge

    Jakirovic no pudo ocultar su orgullo después de ver cómo su equipo peleaba para sacar un empate en el oeste de Londres. A pesar de empezar por detrás muy pronto por un gol de Morgan Rogers, los visitantes reaccionaron de forma brillante para ponerse por delante gracias a un doblete de Mohamed Belloumi: primero aprovechó un error de Jorrel Hato antes de marcar con un disparo desviado en Levi Colwill. Aunque Cole Palmer asistió a Joao Pedro para el empate en la segunda parte, Jakirovic deshizo en elogios hacia el carácter mostrado por sus jugadores ante uno de los pesos pesados de la liga.

    «Me siento bien. Tenemos que estar felices. Es un resultado enorme para nosotros», dijo Jakirovic a BBC Sport después del partido. Los Tigers han disfrutado de un inicio de campaña realmente notable, y este último resultado refuerza aún más su condición de equipo revelación en este arranque del campeonato. «Sacamos un punto en un partido muy exigente. Ocho puntos contra rivales muy difíciles. Tenemos que seguir así».

    • Anuncios
  • Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Reflexionando sobre las oportunidades perdidas

    El recién ascendido Hull City ha disfrutado de un inicio excepcional en su regreso a la Premier League, manteniéndose invicto a lo largo de un impresionante arranque. El Hull City abrió su campaña con una sorprendente victoria por 2-0 sobre el Manchester United, seguida de un trabajado triunfo por 1-0 ante el Coventry City y un empate sin goles con el Aston Villa, antes de sumar otro valioso punto contra el Chelsea.

    "Íbamos 2-1 al descanso y tuvimos una ocasión del 100 % con McBurnie, pero la parada de Martinez fue excelente", explicó Jakirovic. El técnico del Hull también señaló que todavía se necesitan mejoras defensivas si quieren mantener este impulso en la parte alta de la tabla. "Tenemos que controlar mejor el juego en el área porque podemos evitar esto [el gol del Chelsea]. Tuvimos una excelente ocasión para Cho; Martinez volvió a parar. Jugador del partido".

  • Preocupación por la lesión de Nobel Mendy

    El resultado positivo quedó algo ensombrecido por una preocupante lesión de Nobel Mendy, que se vio obligado a retirarse tras un choque. El defensa tenía evidentes dificultades al abandonar el terreno de juego, y Jakirovic confirmó tras el pitido final que el jugador había sido trasladado para someterse a más pruebas médicas.

    Al ofrecer una actualización sobre el estado del defensa, el técnico dijo: «Fue al hospital para hacerse un escáner. Está mareado y desorientado. Ya veremos. Es una conmoción cerebral al 100%.»

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Chelsea FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El Chelsea tropieza de nuevo con Xabi Alonso

    Mientras tanto, el Chelsea siguió tropezando en la liga tras la derrota por 2-1 ante el Arsenal del pasado fin de semana. A pesar de su fulgurante inicio de campaña con el nuevo entrenador Xabi Alonso, en el que el Chelsea ganó sus dos primeros partidos, no logró trasladar la inercia del emocionante triunfo por 6-3 del miércoles ante el Leeds United en la tercera ronda de la Copa de la Liga al duelo del sábado.

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Hull crest
Hull
HUL