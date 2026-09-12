«Es un resultado enorme»: Sergej Jakirovic elogia la actuación del Hull City tras el emocionante empate ante el Chelsea

Jakirovic no pudo ocultar su orgullo después de ver cómo su equipo peleaba para sacar un empate en el oeste de Londres. A pesar de empezar por detrás muy pronto por un gol de Morgan Rogers, los visitantes reaccionaron de forma brillante para ponerse por delante gracias a un doblete de Mohamed Belloumi: primero aprovechó un error de Jorrel Hato antes de marcar con un disparo desviado en Levi Colwill. Aunque Cole Palmer asistió a Joao Pedro para el empate en la segunda parte, Jakirovic deshizo en elogios hacia el carácter mostrado por sus jugadores ante uno de los pesos pesados de la liga.

«Me siento bien. Tenemos que estar felices. Es un resultado enorme para nosotros», dijo Jakirovic a BBC Sport después del partido. Los Tigers han disfrutado de un inicio de campaña realmente notable, y este último resultado refuerza aún más su condición de equipo revelación en este arranque del campeonato. «Sacamos un punto en un partido muy exigente. Ocho puntos contra rivales muy difíciles. Tenemos que seguir así».