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«Es un resultado enorme»: Sergej Jakirovic elogia la actuación del Hull City tras el emocionante empate ante el Chelsea
Jakirovic se muestra encantado con el punto logrado en Stamford Bridge
Jakirovic no pudo ocultar su orgullo después de ver cómo su equipo peleaba para sacar un empate en el oeste de Londres. A pesar de empezar por detrás muy pronto por un gol de Morgan Rogers, los visitantes reaccionaron de forma brillante para ponerse por delante gracias a un doblete de Mohamed Belloumi: primero aprovechó un error de Jorrel Hato antes de marcar con un disparo desviado en Levi Colwill. Aunque Cole Palmer asistió a Joao Pedro para el empate en la segunda parte, Jakirovic deshizo en elogios hacia el carácter mostrado por sus jugadores ante uno de los pesos pesados de la liga.
«Me siento bien. Tenemos que estar felices. Es un resultado enorme para nosotros», dijo Jakirovic a BBC Sport después del partido. Los Tigers han disfrutado de un inicio de campaña realmente notable, y este último resultado refuerza aún más su condición de equipo revelación en este arranque del campeonato. «Sacamos un punto en un partido muy exigente. Ocho puntos contra rivales muy difíciles. Tenemos que seguir así».
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Reflexionando sobre las oportunidades perdidas
El recién ascendido Hull City ha disfrutado de un inicio excepcional en su regreso a la Premier League, manteniéndose invicto a lo largo de un impresionante arranque. El Hull City abrió su campaña con una sorprendente victoria por 2-0 sobre el Manchester United, seguida de un trabajado triunfo por 1-0 ante el Coventry City y un empate sin goles con el Aston Villa, antes de sumar otro valioso punto contra el Chelsea.
"Íbamos 2-1 al descanso y tuvimos una ocasión del 100 % con McBurnie, pero la parada de Martinez fue excelente", explicó Jakirovic. El técnico del Hull también señaló que todavía se necesitan mejoras defensivas si quieren mantener este impulso en la parte alta de la tabla. "Tenemos que controlar mejor el juego en el área porque podemos evitar esto [el gol del Chelsea]. Tuvimos una excelente ocasión para Cho; Martinez volvió a parar. Jugador del partido".
Preocupación por la lesión de Nobel Mendy
El resultado positivo quedó algo ensombrecido por una preocupante lesión de Nobel Mendy, que se vio obligado a retirarse tras un choque. El defensa tenía evidentes dificultades al abandonar el terreno de juego, y Jakirovic confirmó tras el pitido final que el jugador había sido trasladado para someterse a más pruebas médicas.
Al ofrecer una actualización sobre el estado del defensa, el técnico dijo: «Fue al hospital para hacerse un escáner. Está mareado y desorientado. Ya veremos. Es una conmoción cerebral al 100%.»
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El Chelsea tropieza de nuevo con Xabi Alonso
Mientras tanto, el Chelsea siguió tropezando en la liga tras la derrota por 2-1 ante el Arsenal del pasado fin de semana. A pesar de su fulgurante inicio de campaña con el nuevo entrenador Xabi Alonso, en el que el Chelsea ganó sus dos primeros partidos, no logró trasladar la inercia del emocionante triunfo por 6-3 del miércoles ante el Leeds United en la tercera ronda de la Copa de la Liga al duelo del sábado.
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