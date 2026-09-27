El capitán de Croacia, Luka Modric, firmó una actuación estelar para liderar a su selección hacia una victoria por 2-1 sobre Chequia en su estreno en la UEFA Nations League en Praga. Catorce años después de poner fin a su primera etapa al frente del equipo, el técnico Slaven Bilic, de regreso al banquillo, celebró una vuelta exitosa gracias al brillante gol de Modric y al tanto de Marco Pasalic en la segunda parte.

El veterano centrocampista marcó el tono de la actuación, dirigiendo el juego desde la medular y rompiendo el empate inicial.

La victoria puso el broche a una noche memorable para Bilic, ya que Croacia sumó tres puntos vitales a domicilio.