«Es un privilegio»: Kylian Mbappe lanza una ilusionante promesa al Real Madrid tras arrasar en un premio de la afición

Mbappé ha sido nombrado «Jugador Cinco Estrellas» del club en agosto. El internacional francés ganó el galardón individual tras una votación online de la afición del Real Madrid. El premio pone el broche a un prometedor primer mes de competición para el exdelantero del Paris Saint-Germain.

Ya asentado en España, Mbappé subrayó su determinación de devolver el éxito al Santiago Bernabéu. Recibir el premio brindó al francés la oportunidad de reflexionar sobre sus primeros partidos en Madrid. También expresó su agradecimiento a los aficionados, al tiempo que se marcó objetivos ambiciosos para los próximos meses.