AFP
Traducido por
«¡Es un placer y estoy orgulloso!»: la estrella del PSG Khvicha Kvaratskhelia reacciona a las comparaciones con George Best tras su nominación al Balón de Oro
Una nominación de ensueño para la estrella georgiana
Kvaratskhelia se ha sincerado sobre lo que significa estar entre la élite mundial en la carrera por el Balón de Oro. El extremo de 25 años, que desempeñó un papel clave en el reciente dominio continental del Paris Saint-Germain, cree que su inclusión en la lista de 30 candidatos es una prueba del progreso que ha hecho en los últimos doce meses. Después de haber sido nombrado Jugador de la Temporada de la Champions League en la campaña 2025-26, el atacante busca ahora consolidar su estatus como el mejor jugador del planeta cuando se anuncie el ganador el 26 de octubre.
Al reflexionar sobre este logro, Kvaratskhelia expresó su alegría por ser reconocido junto a los nombres más importantes de este deporte. «Ser candidato al Balón de Oro ya es un placer, estar entre estos jugadores en la carrera», dijo Kvaratskhelia. «Ya siento que hice algo especial el año pasado, estoy muy feliz y veremos qué pasa. Estoy feliz de representar a Georgia, un país pequeño. Los niños pequeños saben que, aunque sean de un país pequeño, pueden lograr estas cosas».
- Getty Images Sport
Siguiendo los pasos de George Best
El próximo partido de la Liga de Naciones entre Georgia e Irlanda del Norte ha suscitado inevitables comparaciones entre Kvaratskhelia y el legendario George Best. Irlanda del Norte sigue siendo la nación más pequeña por población que ha producido a un ganador del Balón de Oro, una hazaña que Best logró en 1968. Kvaratskhelia reveló que desde hace mucho tiempo es consciente de las similitudes de estilo que aficionados y analistas han trazado entre su propia capacidad de regate y la del icono del Manchester United, fallecido en 2005.
Al referirse a los elogios, la superestrella del PSG admitió que ser mencionado junto al Chico de Belfast es un honor importante. «¿Qué pasa con George Best? Lo conozco, por supuesto», dijo Kvaratskhelia sobre la comparación. «Hace mucho tiempo, algunas personas me dijeron que incluso cuando jugaba parecía él. No estoy seguro porque fue uno de los mejores de la historia del fútbol y eso [la comparación] es un placer y estoy orgulloso».
O'Neill advierte de una amenaza de talla mundial
El seleccionador de Irlanda del Norte, Michael O'Neill, no se hace ninguna ilusión sobre la tarea que le espera a su equipo el viernes. Aunque O'Neill nació después del legendario triunfo de Best en 1968, reconoce el impacto que una superestrella mundial puede tener en una nación futbolística en desarrollo. El técnico cree que Kvaratskhelia ha alcanzado un nivel que le permite ser considerado el jugador más destacado del fútbol europeo.
O'Neill se deshizo en elogios hacia el extremo y afirmó: «George Best, una figura icónica del fútbol mundial y, obviamente, somos muy afortunados de que fuera de Irlanda del Norte. En muchos sentidos, pone a nuestro país en el mapa. Creo que en Georgia tenéis ahora esa situación con Kvaratskhelia, que creo que es un jugador de clase mundial. Para mí, probablemente fue el mejor jugador de la Champions League la temporada pasada durante toda la competición. Obviamente, tenemos que prestarle una atención especial. Es lo mismo cuando juegas contra cualquier jugador de clase mundial de cualquier país: tienes que ser consciente de que puede ganar el partido en un instante, de que puede crear muchísimo y de que también puede elevar a su equipo».
- Getty Images Sport
Sagnol elogia el carácter altruista de Kvaratskhelia
A pesar de los reconocimientos individuales y de la atención mundial, el seleccionador de Georgia, Willy Sagnol, no ha tardado en destacar la humildad del jugador. Sagnol, que compartió vestuario con el ganador del Balón de Oro Zinedine Zidane durante su etapa como jugador de la selección francesa, sugirió que la mentalidad de Kvaratskhelia le distingue de otras superestrellas modernas.
Sagnol expresó su admiración por la actitud del jugador y comentó: «Estabais hablando del Balón de Oro. Puede que los tiempos cambien, pero creo que a veces el pasado era mejor, cuando los jugadores jugaban y esperaban hasta el final para ver quién iba a ser Balón de Oro y entonces alegrarse por serlo o decepcionarse por no serlo. Demasiadas veces en las últimas semanas, veo a jugadores diciendo “soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor”. Khvicha nunca dijo eso y por eso estoy muy orgulloso de ser su seleccionador. No es solo un futbolista fantástico, sino también una persona fantástica que siempre piensa en el equipo y no en sí mismo, y estoy seguro de que [el viernes] volverá a demostrarlo».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias