«Es un placer verlo jugar»: Michael Olise recibe elogios tras ser comparado con Ousmane Dembélé por una exestrella del PSG

Los elogios llegan tras varias actuaciones destacadas, sobre todo en el partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones. El martes el Bayern venció 2-1 al Real Madrid, y el extremo dio la asistencia para el segundo gol de Harry Kane, lo que impresionó a Pastore. «Estuvo enorme contra el Real Madrid. Hizo un gran partido. Es clave para el Bayern y una gran noticia para Francia de cara al Mundial», añadió.

El excentrocampista también destacó su atractivo estético: «Tiene algo especial. Cuando todo el mundo piensa que va a pasar el balón, hace otro regate, es increíble. Es un jugador al que da gusto ver jugar».