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«Es un objetivo»: Lautaro Martínez insiste en que el Inter puede ganar la Champions League y aborda las dificultades de Julián Álvarez
El Inter apunta a la gloria europea
El Inter de Milán se prepara para arrancar el martes su campaña de la Champions League 2026-27 con un exigente viaje a la capital española para medirse al Real Madrid. El Inter, tres veces campeón de Europa, levantó por última vez el trofeo en 2010 bajo las órdenes del actual técnico del Madrid, Jose Mourinho, antes de perder las finales de 2023 y 2025. Pese al prestigio de su rival, Martinez cree que el conjunto del San Siro tiene lo necesario para llegar hasta el final y rechaza la idea de que el título sea solo una fantasía.
"Es un objetivo", insistió Lautaro en la rueda de prensa previa al partido. "Todos tenemos sueños, pero esto es más que una simple obsesión. Tenemos que mantener la calma, sabemos que hay muchos equipos fuertes ahí fuera. Sin duda es una meta para nosotros. Desde que llegué aquí por primera vez, he repetido que tenemos que trabajar duro para darle al Inter tantos títulos como sea posible".
- AFP
Respeto por el Real Madrid y Mbappé
El partido en el Bernabéu hará que Martinez se vea cara a cara con Kylian Mbappe. A pesar de declararse aficionado del Milan, la superestrella francesa elogió mucho al rival, al afirmar que el Inter merece un inmenso respeto y al considerar a Martinez como uno de los mejores delanteros centro del planeta. Aunque reconoció la calidad individual que hay en las filas del Real Madrid, Martinez respondió insistiendo en que el equipo de Cristian Chivu tiene la flexibilidad táctica y las armas necesarias para competir con el gigante español en su propio estadio.
Respondiendo a los comentarios de Mbappe, Martinez dijo: "He oído lo que tenía que decir. Nos enfrentaremos a un equipo con muchos campeones, pero nosotros tenemos nuestras propias armas y jugadores que demuestran que están al máximo nivel año tras año. Nos hemos preparado bien, hemos recuperado energía. Sabemos contra quién jugamos y Mbappe es, sin duda, uno de los mejores delanteros del mundo".
Apoyando a Julián Alvarez y a Argentina
Al margen de sus compromisos con el club, a Martinez le preguntaron por su compañero de selección Julian Alvarez, que ha atravesado un periodo turbulento en el Atletico Madrid. Alvarez expresó claramente su deseo de salir del club este verano, con un gran interés en fichar por el Barcelona, pero la directiva del Atletico bloqueó con firmeza cualquier movimiento hacia un rival nacional, por lo que el delantero seguirá a las órdenes de Diego Simeone. La estrella del Inter mostró todo su apoyo a su compatriota y expresó su esperanza de que Alvarez supere la situación y siga demostrando su talento de primer nivel.
Dijo: "Alvarez es amigo mío. No es un momento fácil para él, pero la decisión la tomó el presidente de su club. Espero que siga mostrando el nivel que siempre ha tenido". Martinez valora claramente el vínculo dentro de la selección, incluso cuando son rivales nacionales en la escena europea.
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La vida después de Lionel Messi
La conversación también giró en torno al final de una era para la selección argentina tras la reciente retirada de Lionel Messi del fútbol internacional. Martínez, que levantó el Mundial de 2022 junto al legendario número 10 antes de alcanzar juntos la final del Mundial de 2026, admitió que la plantilla estaba mentalmente preparada para que el icono diera un paso al lado, aunque su ausencia deja un vacío importante en términos de liderazgo e inspiración.
Al referirse a la noticia, El Toro dijo: "Todos sabíamos que ese momento iba a llegar. Era una noticia de gran calado por lo que Leo significa para el equipo y para todos nosotros. Me llevaré conmigo todo lo que nos enseñó".
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