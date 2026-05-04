El sábado, el Frankfurter Allgemeine Zeitung publicó una entrevista con Niko Kovac. El entrenador del Borussia Dortmund defendió su estilo de juego, rechazó la crítica sobre la falta de desarrollo de talento y pidió más tiempo.
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¡Es un matrimonio de conveniencia! El gran problema entre el «nuevo BVB» y Niko Kovac
Kovac no lo hizo por casualidad: él organizó esta entrevista, incluidos los temas, justo cuando el BVB ya está clasificado para la Champions y a punto de ser subcampeón. No hace falta ser un experto en medios para verlo.
Tiene todo el derecho a expresar su punto de vista y responder a las críticas que le han seguido desde que asumió el cargo hace 15 meses. Su razonamiento es comprensible.
Es cierto: cuando Kovac llegó, el equipo era undécimo y estaba a cuatro puntos de la zona Champions. Ahora ya está clasificado y, esta temporada, muestra una defensa sólida y una ventaja clara en la tabla. Es legítimo recordar esa evolución.
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Kovac y el BVB: «Estamos totalmente convencidos»
Kovac pasa ahora a la ofensiva porque, desde la llegada de Ole Book como director deportivo, hay aire fresco en Dortmund. Además, Kovac sabe que el fichaje de Book y el «nuevo BVB» propuesto por el director general Carsten Cramer contrastan en público con su estilo futbolístico.
Tras la derrota 0-1 ante el Gladbach, DAZN preguntó a Book si quería acabar con los rumores sobre el futuro de Kovac. «Sí, lo hago con gusto», respondió. «Tenemos plena convicción. Sabemos cuándo asumió el equipo y lo que ha logrado. Internamente vemos cuántos puntos tenemos y lo bien que hemos jugado».
Book añadió que en 2024 se quiere construir sobre «muy buenos cimientos», aunque también se conocen los aspectos «en los que podemos mejorar». Se busca mayor variabilidad y que la evolución del equipo se base en los puntos fuertes de esta temporada. Horas más tarde, el Ruhr Nachrichten informó que el BVB quiere renovar pronto el contrato de Kovac.
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Para el BVB no es fácil abordar la cuestión del entrenador.
Lidiar con la recurrente cuestión del entrenador no es fácil para los responsables del BVB. Despedir a un técnico con el que se renovó el contrato en verano y que ha cumplido el principal objetivo dos temporadas seguidas sería sorprendente y arriesgado. Empezar la tercera campaña con Kovac, mantener un fútbol muy pragmático y acabar otra vez lejos de los títulos contradiría el lema del «nuevo BVB».
«Lo importante es conocernos muy bien, que yo entienda al entrenador y hablemos mucho de fútbol. Si tenemos una idea clara, podremos fichar a los jugadores que mejor se adapten. Así veo yo siempre la tarea», dijo Book. «En el Borussia Dortmund hay una idea clara que debemos pulir un poco más. Así pasa en todos los clubes cuando llega un nuevo entrenador o director deportivo: uno quiere aportar ideas y mostrar algo nuevo, siempre que sirva al éxito deportivo».
Book ha visto al BVB desde el banquillo en cinco partidos: ha perdido tres, todos tras actuaciones muy flojas. En la visita a Stuttgart el equipo no mejoró, pero ganó en los últimos minutos. Aunque es comprensible que al Borussia se le haya acabado el aire, el fútbol mostrado tras una semana completa de entrenamiento no parece la «base muy buena» que Book espera.
Niko Kovac: su trayectoria como entrenador del BVB
Partidos oficiales Victorias Empates Derrotas Diferencia de goles Promedio de puntos 70 41 13 16 146:88 1,94
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¿En qué solución conjunta se ponen de acuerdo Kovac y Book?
Por tanto, surge la pregunta: ¿cómo encajará Book —que durante años ha convencido en el SV Elversberg con ideas innovadoras y fichajes inteligentes— con un pragmático defensivo como Kovac? Costará encontrar un enfoque común.
La última impresión de la temporada no será decisiva. Incluso tras tres derrotas en los últimos cuatro partidos —una más que en los 28 anteriores—, da igual qué resultados consiga el BVB en las jornadas 33 y 34. Los grandes temas de esta campaña ya están definidos.
En realidad, el equipo no rindió cerca de su máximo, como Kovac sugirió en la FAZ, y sus recientes críticas a la plantilla refuerzan esa idea.
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El enfoque de Kovacs plantea cuestiones fundamentales
Más allá de la figura de Book, persiste un problema de fondo: el estilo de Kovacs genera dudas. Con él es difícil imaginar un fútbol distinto, aunque la plantilla, que el Borussia debe reforzar este verano, sea de mayor calidad. Ni siquiera en el Bayern, con una plantilla de primer nivel, modificó su estilo. Nunca se distinguió por un juego creativo, fluido, con ritmo, técnica y empuje ofensivo.
Más allá de la clasificación en la Bundesliga, los números son elocuentes: ante rivales de igual o mayor nivel el Dortmund sufrió y encajó 21 goles en diez partidos de Champions, con solo cuatro victorias. La eliminación en octavos de la Champions fue un golpe inesperado, y en la Copa DFB el adiós llegó pronto. A finales de febrero ya no quedaba ninguna opción de título.
En la Bundesliga ha encadenado actuaciones mediocres ante rivales, algunos de ellos de la zona baja, como la del domingo en Gladbach. La única diferencia con el duelo en el Borussia-Park es que, en muchos de esos encuentros, el BVB lograba ganar en los últimos minutos. Esta vez la balanza se inclinó del otro lado, aunque el rendimiento a lo largo de los 90 minutos no difirió de los partidos ganados.
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Kovac y el Dortmund mantienen una especie de matrimonio de conveniencia
Un «nuevo BVB» necesita más que defensa: requiere una identidad que supere la mera gestión de resultados. Kovac ha ganado partidos, pero su juego no convence. Esa brecha es el problema. Quien anuncia ambición debe mostrarla en el campo.
Al final, parece que Kovac y el Dortmund están en un matrimonio de conveniencia: el equipo gana, pero no convence; el técnico suma 16 derrotas en 70 partidos, pero el juego brilla poco. Y una directiva que debe elegir entre continuidad y cambio. Para el Borussia no se trata tanto de evaluar el pasado como de definir el futuro.
Calendario del BVB: próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Partido 8 de mayo, 20:30 h BVB - Fráncfort 16 de mayo, 15:30 h Werder Bremen - BVB