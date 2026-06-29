«Es un jugador mágico»: lo que Alexander Isak debe hacer para justificar los 125 millones de libras que el Liverpool pagó por él

Se esperaba más de Isak tras costar 125 millones de libras (165 millones de dólares), y en su segunda temporada con la camiseta roja se le exigirá aún más. Con el 9 a la espalda, debe recuperar su mejor nivel en la 2026-27.

El Liverpool sufrió como equipo la temporada pasada, lo que acabó con la destitución de Arne Slot un año después de ganar la Premier; ahora busca mayor regularidad bajo Andoni Iraola.

Isak debe liderar esa remontada, consciente de que la paciencia es escasa en el fútbol moderno, y espera que sus actuaciones en la fase final del Mundial de Norteamérica, donde marcó su primer gol en el partido inaugural contra Túnez, le sirvan de trampolín.