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«Es un jugador mágico»: lo que Alexander Isak debe hacer para justificar los 125 millones de libras que el Liverpool pagó por él
Isak marcó cuatro goles tras su fichaje por el Liverpool por 125 millones de libras.
Se esperaba más de Isak tras costar 125 millones de libras (165 millones de dólares), y en su segunda temporada con la camiseta roja se le exigirá aún más. Con el 9 a la espalda, debe recuperar su mejor nivel en la 2026-27.
El Liverpool sufrió como equipo la temporada pasada, lo que acabó con la destitución de Arne Slot un año después de ganar la Premier; ahora busca mayor regularidad bajo Andoni Iraola.
Isak debe liderar esa remontada, consciente de que la paciencia es escasa en el fútbol moderno, y espera que sus actuaciones en la fase final del Mundial de Norteamérica, donde marcó su primer gol en el partido inaugural contra Túnez, le sirvan de trampolín.
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Cómo Isak puede justificar su precio en Anfield
Ahora se medirá a Kylian Mbappé y a Francia, pero ya piensa en la próxima temporada en Inglaterra. Al ser preguntado sobre si Isak debe marcar más de 20 goles en la 2026-27 para callar críticas, su compatriota Schwarz —en colaboración con Betinia— declaró a GOAL: «Lo más importante es que marque contra Francia y disfrute del Mundial. Ahora su foco está en Suecia.
Será interesante verle completar la pretemporada; eso le ayudará mucho. Tiene la sensación de que podría jugar muchos más partidos, pero la lesión y la presión de llegar a un grande como el Liverpool se lo impidieron.
«Es un jugador mágico. Solo necesita mantenerse sano y jugar cada semana; así será un activo fantástico para el Liverpool».
¿Se queda o se va? ¿Qué le deparará a Elanga esta nueva ventana de fichajes?
Cuando Isak dejó Newcastle el verano pasado, su compañero en la selección, Anthony Elanga, llegaba al aeropuerto. El exveloz extremo del Manchester United y del Nottingham Forest había tenido una temporada difícil, con un gol y tres asistencias.
El jugador de 24 años ha sido objeto de rumores de traspaso, pues se especula que los Magpies podrían cortarlo, pero Schwarz, al ser preguntado sobre otro nuevo comienzo, dijo: «Creo que, en general, el Newcastle no ha tenido una gran temporada; ha sido una temporada muy decepcionante para ellos.
Tienen muy buenos jugadores, pero no rindieron como debían. Quieren demostrar esta temporada que son uno de los mejores equipos. Me gusta su estructura, sus jugadores y su entrenador.
Una temporada irregular no debe llevar a cambiar de club; a veces hay que perseverar y dar continuidad al grupo.
A veces la primera temporada no funciona, pero la segunda puede ser un éxito si hay empuje y ganas. Si mantienen a sus jugadores y el nivel que conocemos, serán peligrosos».
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Mundial 2026: Mbappé y Francia, próximos rivales de Suecia.
Suecia se medirá el martes en dieciseisavos del Mundial a la potente Francia y a su delantera estelar. Tras el partido, el equipo de Graham Potter podría irse de vacaciones.
Cuando termine su participación en el torneo, Isak y Elanga querrán destacar en sus clubes; la pretemporada será clave para arrancar con fuerza y demostrar a sus aficiones de lo que son capaces.