AFP
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«Es un jugador de calidad»: Zinedine Zidane elogia a la sorprendente estrella del Chelsea después de que Francia se impusiera por la mínima a Bélgica en el duelo de la Nations League
Una ráfaga final asegura la victoria francesa
Bélgica tomó el control en la capital francesa cuando Dodi Lukebakio abrió el marcador en la primera parte, gracias a una asistencia espectacular de Lavia. Los visitantes mantuvieron su ventaja durante casi una hora, frustrando a los anfitriones antes de que un dramático derrumbe final alterara por completo el curso del partido.
Lucas Da Cunha acabó rompiendo la resistencia belga y marcó un merecido empate para Francia en el minuto 77. El impulso cambió de forma decisiva apenas cuatro minutos después, cuando Michael Olise puso por delante a Francia. Desire Doue aprovechó entonces una defensa visitante rota y marcó dos veces en el tiempo añadido para garantizar que los anfitriones conservaran el liderato del Grupo A1 de la Liga de Naciones.
- Xinhua
Zidane destaca la calidad de Lavia
Aunque Zidane admitió que su atención principal seguía centrada en su propia plantilla, la influencia creativa de Lavia resultó imposible de ignorar. El técnico francés quedó especialmente impresionado por la visión del jugador de 22 años en la jugada previa al primer gol.
«No observé su actuación individual porque estaba pendiente de mis propios jugadores, pero me gustó mucho su pase», desveló Zidane. «Lo volví a ver en el vestuario durante el descanso, en el análisis. Es un jugador de calidad».
Zidane también reconoció la amenaza más amplia que suponían los visitantes y elogió la profundidad de su plantilla. «Pero no es el único en el equipo belga. Hay muchos, incluso entre los que entraron como suplentes», añadió. «Siempre nos causarán problemas cuando volvamos a enfrentarnos a ellos. Necesitábamos mostrar una reacción para ganar, y es bueno que lo hayamos hecho».
Superar los problemas físicos
La destacada actuación internacional de Lavia pone de relieve su continua resurrección tras un difícil inicio de etapa en Stamford Bridge. El Chelsea invirtió 53 millones de libras para fichar al centrocampista procedente del Southampton en 2023, pero los recurrentes problemas de lesiones le limitaron a solo 29 apariciones en la Premier League a lo largo de sus tres primeras temporadas.
Después de haber participado en cuatro de los cinco primeros partidos de liga del Chelsea este curso, su potencial subyacente por fin se está traduciendo en actuaciones constantes. Su compañero en el Chelsea Cole Palmer lleva tiempo defendiendo la calidad del belga, después de haber jugado junto a él en las categorías inferiores del Manchester City.
En declaraciones a Sky Sports el año pasado, Palmer dijo: «Creo que es uno de los mejores centrocampistas con los que he jugado, sinceramente. La gente no lo ha visto porque ha estado lesionado; obviamente, yo le conocía del [Manchester] City. Creo que todo el mundo se dará cuenta, creo que será uno de los mejores centrocampistas del mundo».
- Getty Images Sport
El Bournemouth espera al Chelsea
Lavia regresará ahora a la disciplina de club mientras el Chelsea busca escalar posiciones en la tabla de la Premier League. Actualmente, décimo en la clasificación, el Chelsea recibe al Bournemouth en el oeste de Londres este sábado.
Tras haber afrontado un parón de tres semanas sin competición doméstica, el Chelsea estará desesperado por generar impulso de inmediato. Un Lavia en plena forma y a pleno rendimiento podría resultar crucial para imponer el control en el centro del campo mientras afrontan su regreso al calendario liguero.
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