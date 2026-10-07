Aunque Zidane admitió que su atención principal seguía centrada en su propia plantilla, la influencia creativa de Lavia resultó imposible de ignorar. El técnico francés quedó especialmente impresionado por la visión del jugador de 22 años en la jugada previa al primer gol.

«No observé su actuación individual porque estaba pendiente de mis propios jugadores, pero me gustó mucho su pase», desveló Zidane. «Lo volví a ver en el vestuario durante el descanso, en el análisis. Es un jugador de calidad».

Zidane también reconoció la amenaza más amplia que suponían los visitantes y elogió la profundidad de su plantilla. «Pero no es el único en el equipo belga. Hay muchos, incluso entre los que entraron como suplentes», añadió. «Siempre nos causarán problemas cuando volvamos a enfrentarnos a ellos. Necesitábamos mostrar una reacción para ganar, y es bueno que lo hayamos hecho».



