(C)Getty Images
Traducido por
«Es un honor»: Lionel Messi reacciona tras igualar el récord histórico de goles en el Mundial, inspirándose en el tenista Rafael Nadal
Nadal, fuente de inspiración para el GOAT
A punto de cumplir 39 años, Messi no afloja: destrozó a la defensa de Argelia en Kansas City. Tras el partido, la estrella del Inter de Miami confesó a ESPN que se inspira en otro gran deportista para mantener su nivel.
«Disfruto mucho, me siento bien y feliz en el campo», afirmó. «Amo el fútbol, es mi pasión desde niño y siempre doy lo mejor de mí. Ahora vemos una serie sobre Rafael Nadal y me identifico: doy todo y disfruto».
- Getty Images Sport
Igualando a Klose y rindiendo homenaje a las leyendas
Con este hat-trick, Messi igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales. Pese a la hazaña, el capitán argentino se mostró humilde.
«No me fijo en los goles ni en los récords... Es un honor estar junto a Klose; Ronaldo también está ahí, y Mbappé, que hoy ha marcado dos, pero son solo estadísticas», comentó. «Ronaldo fue uno de los mejores que he visto y no es el primero. Siempre intentas dar lo mejor de ti. No vi los goles por televisión; los disfruté con mis compañeros y mi familia. Los veré después».
Pese a la goleada, admitió que el encuentro contra los africanos fue complicado al inicio y destacó la igualdad que muestra este Mundial.
“Tienen buenos jugadores, son dinámicos e intentamos dominar el partido, pero nos costó mantener la posesión, sobre todo en la primera parte”, explicó. “En este Mundial se nota que todos los equipos están bien preparados y nadie regala nada”.
Superar las decepciones amorosas del pasado
Al repasar su carrera con la selección, Messi recordó el camino de decepciones en finales hasta la actual era dorada con Lionel Scaloni. Reconoció que, tras ganar el Mundial de Catar 2022 y las Copas América, la perspectiva en Argentina cambió por completo.
«Hubo momentos buenos, muchos malos, pero ahora disfruto de la selección de otra forma», afirmó. «Somos un país de resultados; perdimos tres finales seguidas y ese grupo quedó marcado. Tras ganar, valoramos mucho más el Mundial y las dos Copas América».
Y añadió: «Gracias a los argentinos por venir, por estar aquí, igual que hicieron en Catar».
- Getty Images Sport
El enfoque está en la forma física y en la séptima Copa del Mundo.
A pesar de jugar su sexta Copa del Mundo, Messi está en plena forma y con ganas de más. Se rió de la idea de disputar un séptimo torneo en 2030, pero recordó que su compromiso con la excelencia no ha flaqueado desde su llegada a la MLS con el Inter de Miami.
«Me he sentido bien, me he preparado físicamente lo mejor que he podido para estar al nivel de mis compañeros», afirmó. «Todo lo que venga después es para que yo lo disfrute; quiero seguir compitiendo. En Miami, nunca he dejado de exigirme al máximo, de querer más, de dar lo mejor de mí y de sentirme bien mental y físicamente. ¿Solo dos equipos han ganado dos Mundiales seguidos? Sí, pero debemos seguir así, darlo todo por el equipo y ya veremos».