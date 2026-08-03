El excentrocampista del Newcastle Jenas cree que un traspaso al Manchester United supondría un gran paso adelante en la carrera de Hall.

En declaraciones a 10bet, Jenas ofreció su valoración: «Creo que es un gran movimiento para él, de verdad. Ha tenido un par de años fantásticos en el Newcastle. Creo que, evidentemente, era un gran aficionado del Newcastle United después de llegar allí desde el Chelsea y demás, pero es uno de esos jugadores a los que la gente miraba y decía que probablemente debería estar en el Mundial.

»Como he dicho, ha tenido un año bueno y sólido; su progresión, año tras año, parece ir cada vez a mejor.

»Que un club como el Manchester United venga a por él es un paso enorme en la dirección correcta, no solo para el United, porque es regular semana tras semana, sino que también es una gran pérdida para el Newcastle, no voy a mentir. Para él y para su carrera personal, es un gran movimiento».