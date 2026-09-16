«Es un gran definidor»: Andoni Iraola elogia a Dominik Szoboszlai después de que el Liverpool elimine al Tottenham de la Carabao Cup

El técnico vasco se mostró encantado con la energía mostrada por su equipo, con varias rotaciones, pese a sufrir una presión sostenida de los visitantes en el tramo final. Hablando con BBC Radio 5 Live después del partido, Iraola dijo: "Estoy satisfecho con el rendimiento. Creo que ha habido diferentes fases en el partido, pero en líneas generales me gustó la energía. Marcamos, pero estoy contento porque estamos en la siguiente ronda.

“Creo que con 2-0, ellos tenían que asumir riesgos y ganar terreno. Estábamos defendiendo bien, pero concediendo muchas acciones a balón parado, y cuando marcaron nos metieron algo de presión. Por suerte para nosotros, encontramos la manera de marcar un tercero y cerrar bien el partido."