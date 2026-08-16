«Es un gran activo» - Harry Maguire insta al Manchester United a mantener a Marcus Rashford en medio de la incertidumbre sobre su traspaso

Rashford hizo su esperado regreso a los terrenos de juego al entrar como suplente en la segunda parte durante la derrota por 4-2 del United ante el AC Milan en pretemporada en Breslavia. La expectación en torno a Rashford aumentó aún más cuando recibió el dorsal nueve para el amistoso, un número que normalmente se reserva para el delantero centro principal del equipo. Este cambio táctico llegó después de que Benjamin Sesko, a quien muchos esperaban ver con ese número esta temporada, quedara fuera por lesión.

Aunque los responsables del United se apresuraron a subrayar que la asignación del dorsal no se considera permanente, sin duda ha alimentado el debate sobre el papel de Rashford a las órdenes de Michael Carrick. El delantero dejó destellos de su brillo habitual ante el gigante italiano, incluido un destacado gesto técnico junto al banderín de córner que recordó a los espectadores su techo técnico individual.