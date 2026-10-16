El agente de Williams, Felix Tainta, participó recientemente en el pódcast Los Fulanos para explicar por qué se frustró el sonado fichaje. Reveló que los conocidos problemas financieros del Barcelona y su masa salarial muy inflada fueron los principales obstáculos.

Tainta explicó que el club no podía garantizar que fuese capaz de inscribir al jugador en LaLiga. Ese nivel de incertidumbre, inaceptable para el entorno del futbolista, acabó por llevarlo a abandonar las negociaciones.

«Estábamos en conversaciones con el Barça», confirmó Tainta en el pódcast. «Seguíamos hablando y entonces llegamos a un punto de las negociaciones en el que Nico ya no podía permitirse seguir esperando».