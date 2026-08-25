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«Es un esfuerzo inútil»: Emmanuel Petit pide la salida de Gianni Infantino mientras la leyenda de Francia detalla una carta abierta a la FIFA
Un movimiento creciente por el cambio
El mundo del fútbol se ha visto sacudido por la publicación de una carta abierta firmada por un colectivo de antiguas estrellas internacionales, entre ellas Mikael Silvestre, Olivier Dacourt y Lucy Bronze. El grupo se ha unido para expresar su profunda preocupación por la gobernanza del deporte rey, poniendo en el punto de mira la forma en que se está ejerciendo actualmente el poder en la cúpula del fútbol.
En declaraciones a Rothen s’enflamme, de RMC, el héroe del Mundial de 1998 explicó el origen de su implicación y los incidentes concretos que desencadenaron esta reacción pública. «Fue Silvestre quien me contactó hace unos días por mensaje para preguntarme si estaba de acuerdo en poner mi nombre en una lista de exjugadores que seguía lo que había vuelto a pasar durante el Mundial de Estados Unidos, especialmente el episodio Infantino-Trump», dijo Petit. El excentrocampista cree que la actual dirección ha perdido el rumbo y afirma que «el cambio es necesario».
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Escepticismo sobre el futuro de la FIFA
A pesar de su participación en la protesta, Petit sigue mostrándose profundamente escéptico sobre si una simple carta puede desmantelar las estructuras de poder arraigadas en Zúrich. Reconoció que, aunque el mensaje es importante para concienciar, puede que no sea suficiente para obligar a mover ficha a quienes están al mando. «Es un esfuerzo inútil. Solo sirve para despertar», admitió el francés durante su aparición en la retransmisión.
Se apresuró a aclarar que la protesta no es un ataque indiscriminado contra todos los que trabajan dentro de la federación, sino más bien una crítica dirigida a quienes están en la cúpula y dictan la política y el rumbo. «El texto que publicamos no es una petición contra la gente que trabaja dentro de la FIFA. Se refiere a ciertas personas. Hay buena gente en la FIFA.»
Mucho más que una cara nueva
El exinternacional francés tiene claro que este deporte necesita algo más que una cara nueva en el despacho de la presidencia: necesita una reforma de fondo de sus procedimientos de funcionamiento. Advirtió de que sustituir simplemente a un dirigente por otro sería un ejercicio inútil si la cultura de base sigue sin verse afectada por la reforma.
"Debemos proponer cosas concretas. Se acercan las elecciones. Si echas a Infantino o pones a otra persona, la forma de funcionar nunca cambiará. Y la manera en que funciona la FIFA debe cambiar en ciertos puntos específicos", insistió, al reclamar un enfoque más democrático para el fútbol mundial.
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Recuperar el bien común
La leyenda expresó su sorpresa porque la carta del colectivo hubiera generado un revuelo mediático tan importante, pero espera que ese ruido acabe conduciendo a cambios tangibles en la forma en que se gestiona el fútbol.
En sus últimas declaraciones sobre el asunto, Petit se refirió a la necesidad de volver a los valores democráticos en los pasillos de la FIFA. «No tengo la verdad, pero va en una dirección democrática. Hoy estamos muy, muy lejos de eso. Considero que, actualmente, estamos en la apropiación, precisamente, de un bien común con fines personales. Y cada vez vamos más en esa dirección, y no solo en el fútbol», concluyó.
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