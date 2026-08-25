«Es un esfuerzo inútil»: Emmanuel Petit pide la salida de Gianni Infantino mientras la leyenda de Francia detalla una carta abierta a la FIFA

El mundo del fútbol se ha visto sacudido por la publicación de una carta abierta firmada por un colectivo de antiguas estrellas internacionales, entre ellas Mikael Silvestre, Olivier Dacourt y Lucy Bronze. El grupo se ha unido para expresar su profunda preocupación por la gobernanza del deporte rey, poniendo en el punto de mira la forma en que se está ejerciendo actualmente el poder en la cúpula del fútbol.

En declaraciones a Rothen s’enflamme, de RMC, el héroe del Mundial de 1998 explicó el origen de su implicación y los incidentes concretos que desencadenaron esta reacción pública. «Fue Silvestre quien me contactó hace unos días por mensaje para preguntarme si estaba de acuerdo en poner mi nombre en una lista de exjugadores que seguía lo que había vuelto a pasar durante el Mundial de Estados Unidos, especialmente el episodio Infantino-Trump», dijo Petit. El excentrocampista cree que la actual dirección ha perdido el rumbo y afirma que «el cambio es necesario».