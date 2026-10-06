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«Es un ejemplo increíble»: Lionel Scaloni ensalza al «fenómeno» Lionel Messi mientras la leyenda de Argentina se prepara para una despedida emotiva
Messi se prepara para una emotiva despedida internacional
Messi está listo para decir adiós al fútbol internacional cuando Argentina se enfrente a Benín en un amistoso el miércoles. El jugador de 39 años pisará el césped con la selección por última vez en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Este partido histórico marca un momento crucial en la historia del fútbol argentino.
El encuentro está concebido como una celebración de la extraordinaria carrera de Messi, con miembros de la triunfante selección campeona del Mundial de 2022 invitados a ver cómo su capitán se despide. Después de llegar el viernes a su ciudad natal, Rosario, el ocho veces ganador del Balón de Oro se incorporó al equipo la semana pasada. Ha completado sus últimos entrenamientos y apunta a ser titular en este partido histórico.
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Scaloni rinde homenaje al incomparable capitán de Argentina
El seleccionador de Argentina, Scaloni, no tardó en rendir homenaje a su jugador más influyente, reconociendo la nostalgia que rodeaba la ocasión. Elogió al veterano delantero por dejar un legado que nunca se repetirá en el escenario internacional.
«Messi deja atrás algo inigualable», declaró Scaloni, en declaraciones recogidas por ESPN. «Tenemos que seguir jugando, pero la sensación de tenerlo sobre el campo es única. Nunca he visto a nadie más transmitir lo que él transmite en un campo de fútbol, y eso es lo que vamos a echar de menos».
Dejando atrás un legado internacional de récord
Messi se despide del fútbol internacional con una extraordinaria colección de títulos. Su legado incluye el Mundial de 2022, dos títulos de la Copa América, una medalla de oro olímpica y unos inigualables 125 goles en 207 partidos con la selección absoluta.
El evento de despedida reunirá a Messi con compañeros de equipo de larga trayectoria como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolas Otamendi, que se retirarán después del Mundial de 2026. Sin embargo, Paulo Dybala, Nahuel Molina y Alejandro Gomez no estarán presentes en Buenos Aires.
A pesar de la emotiva despedida, Scaloni confía en el futuro y afirmó: «Ahora solo queda nostalgia, ahora que él no estará. Es un ejemplo increíble. El primero en llegar, el último en irse, cómo se cuida, cómo afronta cada partido.
«Se nota que es un fenómeno solo por cómo juega, pero tiene cosas detrás que ven sus compañeros, y es el mejor ejemplo que puede haber. Ha dejado, o está dejando, porque le queda un partido más, algo incomparable».
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Mirando hacia una nueva era de Argentina
La pregunta inevitable ahora es si Argentina puede seguir entre la élite mundial sin su talismán. La selección ya soportó anteriormente una sequía de 35 años sin títulos tras la retirada de Diego Maradona.
Después de la era Messi, estrellas consolidadas como Emiliano Martinez y Enzo Fernandez cuentan ahora con el apoyo de una ilusionante hornada de talento, entre ellos Nico Paz y Gianluca Prestianni.
La primera gran prueba de Argentina en la era post-Messi llegará en la Copa América de 2028. Aunque sigue siendo incierto si Scaloni continuará al mando, el equipo parece bien preparado para pelear por más títulos.
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