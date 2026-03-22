«Es un día triste»: Cristian Romero se pronuncia mientras la «mala temporada» del Tottenham continúa con la derrota ante el Nottingham Forest

Tras el parón, los Spurs se enfrentan a siete partidos cruciales para mantener su permanencia en la máxima categoría. Sus próximos compromisos incluyen un desplazamiento a Sunderland y un partido en casa contra el Brighton, antes de visitar al colista, el Wolves. Por su parte, el West Ham recibe al Wolves y visita al Crystal Palace, en busca desesperada de puntos para escapar de los tres últimos puestos antes de las duras pruebas contra el Arsenal y el Newcastle United. El Forest, que actualmente se encuentra justo por encima de la zona de peligro, tiene un duro enfrentamiento en casa contra el Aston Villa, que está en racha, seguido del Burnley. A falta de solo siete partidos, la intensa batalla entre estos equipos en apuros parece que se decidirá en el último momento.