«¡Es un desastre!»: instan a Cesc Fábregas, técnico del Como, a evitar la «pesadilla» del Chelsea

Petit aconsejó a Fábregas evitar el «lío» del Chelsea y le dijo que volver al Barcelona sería «lo más sensato». Ambos jugaron en ambos clubes, y Petit considera que el ambiente en Londres es demasiado inestable para un entrenador en ascenso.

Al comentar el posible fichaje, Petit fue tajante: «¿Cesc Fábregas al Chelsea? No, no, no. Si tienes que elegir entre Chelsea y Barcelona, ve al Barcelona. El Chelsea es un desastre», declaró en Andy’s Bet Club.