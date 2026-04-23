«Es un buen momento para el fútbol y para el Red Bull New York»: Jürgen Klopp admite que el nuevo centro de entrenamiento de los Red Bulls, valorado en 112 millones de dólares, le ha hecho echar de menos el mundo del entrenamiento

Los Red Bulls no escatimaron en gastos para inaugurar sus nuevas instalaciones, incluso con parapentistas en la ceremonia. Pero Jürgen Klopp acaparó el protagonismo al admitir que aquel complejo de última generación le hizo replantearse por un momento la vida lejos del campo.

«Esta mañana, al entrar, pensé: “Vaya, esto es algo que podría echar de menos”, porque hasta ahora no había echado de menos nada desde que dejé de ser entrenador», dijo Klopp.

«Entrar en un edificio así en un día soleado... menos mal que hoy no lo estaba, porque si no quizá habría vuelto a los banquillos. Es realmente genial».

Klopp, que dejó el Liverpool FC en 2024, ha sido relacionado con varios puestos desde que abandonó la Premier League. El técnico de 58 años es ganador de la Liga de Campeones y cuenta con tres títulos de liga —dos con el Borussia Dortmund y uno con el Liverpool—, además de múltiples copas nacionales.

Pese a ello, Klopp ha reiterado su compromiso con Red Bull y ha calificado de «tonterías» los rumores que le vinculaban con el Real Madrid.