«¡Es un auténtico regalo!» Niklas Süle confirma su fichaje por un nuevo club tras dejar el BVB y retirarse

Süle se perdió el final de su etapa en el BVB por una lesión de rodilla sufrida en abril, que también motivó su retiro. Tras recuperarse, jugó un último partido en casa ante el Eintracht de Fráncfort en la jornada 33 y se despidió de la afición.

Jugó 299 partidos de Bundesliga con Dortmund y Bayern. Con el equipo muniqués ganó la Liga de Campeones 2020 ante el PSG; con el Dortmund llegó a la final de 2024 contra el Real Madrid. Ahora se medirá al Weiler o al Epfenbach.

Por cierto, los entrenamientos son martes y jueves a partir de las 19:00 h en las instalaciones del SV Tiefenbach, según la web del club.