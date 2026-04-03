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«¡Es totalmente injusto!»: el agente de Enzo Fernández arremete contra Liam Rosenior tras descartar al centrocampista del Chelsea por sus comentarios sobre el Real Madrid
- AFP
El agente defiende a Fernández tras su suspensión
El excentrocampista del París Saint-Germain Javier Pastore, actual representante de Fernández, ha expresado su incredulidad ante las medidas disciplinarias adoptadas por la directiva del Chelsea.
Rosenior confirmó que el jugador de 25 años quedaría excluido de la convocatoria para el partido de cuartos de final de la FA Cup del sábado contra el Port Vale y para el crucial encuentro de la Premier League contra el Manchester City del próximo fin de semana. El entrenador afirmó que se había traspasado una línea en lo que respecta a nuestra cultura después de que Fernández hablara de su afinidad por la capital española.
En una valoración contundente de la situación, Pastore argumentó que el castigo no se ajusta a la supuesta infracción. «El castigo es completamente injusto: sancionar al jugador con dos partidos, que además son absolutamente cruciales para el Chelsea porque está en juego la clasificación para la Liga de Campeones y él es uno de los jugadores más importantes del equipo», declaró Pastore a The Athletic.
Además, señaló que el jugador ha sido una «pieza clave» de la plantilla y que «no hay ninguna razón ni justificación real» para la sanción.
Aclaración sobre los comentarios del Real Madrid
La polémica surge a raíz de una entrevista en la que Fernández admitió que le gustaría vivir en España en el futuro. Rosenior consideró que esto suponía una distracción y una falta de respeto hacia el entorno del club, pero Pastore sostiene que el jugador simplemente estaba siendo sincero sobre sus preferencias de estilo de vida, y no que estuviera buscando un traspaso al Real Madrid. El agente subrayó que Fernández sigue siendo un profesional que acepta la autoridad del entrenador, a pesar de su desconcierto por la sanción.
«Enzo no entendió la situación. Cuando el entrenador se lo comunicó, lo aceptó porque es un tipo muy profesional que siempre se entrega al máximo dondequiera que esté y respeta las decisiones, pero no entendemos el castigo porque no menciona a ningún club ni dice que quiera dejar el Chelsea, ni mucho menos», añadió Pastore. Explicó que el jugador eligió Madrid porque el idioma y la cultura le recordaban a Buenos Aires, y señaló que «en ningún momento dice que quiera dejar el Chelsea o Londres».
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Negociaciones contractuales e incertidumbre de verano
El momento en que se produce esta crisis es especialmente delicado, dado que siguen en curso las conversaciones sobre el futuro a largo plazo del centrocampista en Stamford Bridge. Pastore reveló que se han mantenido conversaciones activas sobre la renovación del contrato actual del jugador, fichado por 107 millones de libras. Sin embargo, el agente lanzó una clara advertencia a la directiva de los Blues en relación con la próxima ventana de fichajes y el compromiso del jugador con el proyecto del oeste de Londres.
Pastore indicó que, si no se alcanza un nuevo acuerdo antes de que concluya el Mundial de este verano, Fernández comenzará a buscar opciones en otros equipos. Esta revelación añade aún más presión a un club que ya se enfrenta a fricciones internas. Aunque el agente reconoció la reacción de los directivos ante las informaciones de los medios, insistió en que «el hecho es que él nunca mencionó ningún club ni dijo que quisiera marcharse», y culpó a los periodistas de sacar sus propias conclusiones a partir de las declaraciones del jugador.
Cuestiones disciplinarias más amplias en Cobham
Fernández no es el único jugador destacado que se ha visto en apuros durante el mandato de Rosenior. El entrenador también se ha referido recientemente a una entrevista concedida por Marc Cucurella, en la que el defensa hablaba de la posibilidad de volver al Barcelona. Aunque a Cucurella no se le impuso una sanción de un partido como a su compañero de equipo, el entrenador expresó su decepción por el hecho de que esas inquietudes se hubieran hecho públicas en lugar de discutirse en el campo de entrenamiento.