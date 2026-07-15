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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

Traducido por

«Es su culpa»: Thomas Tuchel recibe críticas tras la eliminación de Inglaterra del Mundial

World Cup
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
T. Tuchel
H. Kane

Thomas Tuchel se metió la mano izquierda en el bolsillo y cruzó el césped de Atlanta como en trance. Estuvo a punto de romper la maldición inglesa en las finales del Mundial tras 60 años, pero Inglaterra sigue siendo Inglaterra, aun con un técnico alemán.

«Asumo la responsabilidad», dijo Tuchel. «Pero no nos arrepentimos de nada. El equipo lo dio todo y merecía ir por delante. Jugamos bien, pero no aguantamos hasta el final». Añadió que Inglaterra «no mantuvo el nivel tras nuestro gol».

  • Tuchel sabe lo que eso implica. Tras la amarga derrota 1-2 (0-0) en la semifinal contra Argentina, el sensacionalista The Sun tituló: «Los aficionados ingleses están furiosos con Tuchel: es su culpa», en un análisis rápido de los comentarios de Internet.

    El técnico es criticado por cambios «cobardes» tras la ventaja 1-0. «Es desgarrador. Los cambios de Tuchel le salen por la culata», añadió el Mirror. El Telegraph sentenció: «Las críticas durarán años».

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Thomas Tuchel: «Millones de entrenadores aficionados lo sabrán mejor que yo»

    Serán días duros. Tuchel quedó en shock y, tras defender el cambio a defensa de cinco, admitió: «Millones de entrenadores aficionados lo sabrán mejor que yo».

    Harry Kane permaneció varios minutos quieto tras el pitido final. «Lo siento por los chicos, por el equipo y por la afición», dijo la estrella del Bayern. «Hicimos un buen partido e intentamos mantener el 1-0, dimos todo, pero no bastó».

    Para el partido por el tercer puesto del sábado contra los franceses, también decepcionados, los ingleses deberán motivarse de nuevo. Les costará. «Ha habido muchos obstáculos y demasiadas humillaciones a lo largo de los años», recordó The Telegraph. «Pero cuando Inglaterra ganaba a cinco minutos del final en una semifinal del Mundial, pareció que esta vez podría ser diferente». Al final, sin embargo, Inglaterra siguió siendo Inglaterra.

  • La convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026

    PosiciónJugadorClub
    PorteroJordan PickfordEverton
    PorteroDean HendersonCrystal Palace
    PorteroJames TraffordManchester City
    DefensaMarc GuehiCrystal Palace
    DefensaDan BurnNewcastle United
    DefensaEzri KonsaAston Villa
    DefensaReece JamesChelsea
    DefensaNico O'ReillyManchester City
    DefensaJarell QuansahBayer Leverkusen
    DefensaTino LivramentoNewcastle United
    DefensaJohn StonesManchester City
    DefensaDjed SpenceTottenham
    CentrocampistaJude BellinghamReal Madrid
    CentrocampistaDeclan RiceArsenal
    CentrocampistaKobbie MainooManchester United
    CentrocampistaEberechi EzeArsenal
    CentrocampistaMorgan RogersAston Villa
    CentrocampistaJordan HendersonBrentford
    CentrocampistaElliot AndersonNottingham Forest
    DelanteroHarry KaneBayern de Múnich
    DelanteroBukayo SakaArsenal
    DelanteroAnthony GordonNewcastle United
    DelanteroOllie WatkinsAston Villa
    DelanteroMarcus RashfordBarcelona
    DelanteroNoni MaduekeArsenal
    DelanteroIvan ToneyAl-Ahli

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