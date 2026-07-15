Serán días duros. Tuchel quedó en shock y, tras defender el cambio a defensa de cinco, admitió: «Millones de entrenadores aficionados lo sabrán mejor que yo».

Harry Kane permaneció varios minutos quieto tras el pitido final. «Lo siento por los chicos, por el equipo y por la afición», dijo la estrella del Bayern. «Hicimos un buen partido e intentamos mantener el 1-0, dimos todo, pero no bastó».

Para el partido por el tercer puesto del sábado contra los franceses, también decepcionados, los ingleses deberán motivarse de nuevo. Les costará. «Ha habido muchos obstáculos y demasiadas humillaciones a lo largo de los años», recordó The Telegraph. «Pero cuando Inglaterra ganaba a cinco minutos del final en una semifinal del Mundial, pareció que esta vez podría ser diferente». Al final, sin embargo, Inglaterra siguió siendo Inglaterra.