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«Es solo cuestión de tiempo»: el CEO del Arsenal, Richard Garlick, confirma que el nuevo contrato de Mikel Arteta es inminente
El dirigente del Arsenal ofrece una actualización definitiva sobre el contrato
Garlick ha dado la noticia que todo aficionado del Arsenal estaba esperando, al insistir en que el futuro de Arteta en el club se resolverá «muy pronto». El español, que puso fin la pasada temporada a la espera de dos décadas del club por un título de la Premier League, ha entrado en el último año del contrato que firmó en 2024.
A pesar de que el tiempo corre, la cúpula del Emirates Stadium mantiene una total calma con respecto a la situación y ve un nuevo contrato como una formalidad más que como una preocupación. El foco ha seguido puesto firmemente en el terreno de juego y en el mercado de fichajes en curso, pero el trabajo administrativo para asegurar la continuidad de Arteta a largo plazo está llegando ya a su conclusión.
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El deseo de Arteta de quedarse
En declaraciones a BBC Sport, Garlick fue transparente sobre las intenciones del club y el deseo del entrenador de quedarse. El director ejecutivo dejó claro que no existe ninguna tensión entre las partes. Arteta afirmó recientemente que se siente extremadamente feliz y muy agradecido de trabajar en el club donde ha reconstruido la cultura del primer equipo.
"Mikel quiere estar en el Arsenal y nosotros queremos a Mikel en el Arsenal. Es solo cuestión de tiempo que eso se plasme en un nuevo contrato. Todo el mundo está muy confiado y tranquilo. Simplemente estamos gestionando un mercado de fichajes y estoy seguro de que el contrato de Mikel se resolverá muy pronto", dijo Garlick.
La transformación de la suerte del norte de Londres
El impacto de Arteta ha sido poco menos que revolucionario, transformando al Arsenal de un equipo que luchaba por encontrar su identidad en la principal potencia del fútbol inglés. Al conquistar la Premier League la pasada temporada, logró lo que muchos consideraban imposible durante el dominio del Manchester City y dio al club su primer título de liga desde la era de los Invincibles de 2004. Además, guio al conjunto del norte de Londres hasta la final de la Champions League, afianzando su condición de una de las grandes potencias de Europa.
Mientras el Arsenal se prepara para otra exigente campaña, el foco sigue puesto en mantener el alto nivel marcado durante su exitosa temporada del título. Arteta se ha mostrado insistente sobre la necesidad de que su plantilla evolucione y sea capaz de gestionar las exigencias físicas y mentales de competir en varios frentes, incluida la Champions League.
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Una nueva era de estabilidad
Para Arteta, el nuevo contrato representa una confirmación de la cultura que ha construido en London Colney. Desde que tomó las riendas, ha renovado la plantilla, dando salida a veteranos de alto perfil en favor de un bloque joven y hambriento que ha madurado hasta convertirse en campeón. Mientras el Arsenal se prepara para comenzar la defensa de su título contra el Coventry City en el Emirates este viernes, el ambiente alrededor del club es de máxima confianza. La contundencia de su victoria en la Community Shield sugirió que el Arsenal no tiene ninguna intención de bajar el ritmo tras sus éxitos recientes.
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