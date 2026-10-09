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«Es ridículo»: el técnico del Real Madrid Jose Mourinho lanza una firme defensa de Kylian Mbappe ante las críticas por la discoteca y las vacaciones
El entrenador del Real Madrid defiende a Mbappe tras sus viajes fuera del campo
El delantero francés sufrió una lesión durante su primer partido con su selección el 25 de septiembre. Después llegaron las críticas, tras ser fotografiado entrando en una discoteca de París y pasar tiempo en Suiza durante su recuperación, además de publicar en redes sociales imágenes suyas montando en bicicleta, una actividad contra la que Mourinho ya había advertido a los jugadores.
Esta reacción se produce después de un incidente similar a finales de la pasada temporada, cuando el delantero fue fotografiado en un yate mientras se recuperaba de una lesión durante la pelea de su equipo por el título. A pesar del escrutinio, Mourinho confirmó que Mbappe será titular en el partido de LaLiga que el Real Madrid jugará contra el Villarreal en el Bernabéu.
- AFP
Mourinho critica la atención de los medios y explica el proceso médico
En una rueda de prensa el viernes, Mourinho respondió a las críticas: "Es ridículo. Pensaba que había suficientes 'casos' reales en el mundo del fútbol en las últimas semanas, pero parece que no eran suficientes.
"Hay casos gigantes como el del [Manchester City], como la vieja historia de la que no os gusta hablar [Negreira], como la difícil situación en mi país con Cristiano Ronaldo y su entrenador.
"Pero no ha sido suficiente. El Real Madrid es el Real Madrid. Pensaba que la primera pregunta podría ser sobre cosas reales, un partido difícil... Pero aquí estamos".
Defendiendo la profesionalidad de la plantilla y el calendario de rehabilitación de Mbappe, el técnico añadió: "No miento. La verdad es que en este periodo los jugadores del Real Madrid han sido ejemplares en su situación profesional. Los que estaban lesionados vinieron directamente a Valdebebas, recibieron su diagnóstico y obtuvieron su plan de recuperación.
"Mbappe estuvo aquí, recibió su diagnóstico, fue a un consultor externo, porque su rodilla tiene un historial que no puedes olvidar, y hubo total acuerdo con el diagnóstico del Real Madrid y este consultor externo. En cuanto a su recuperación, no tenéis por qué conocer todos los detalles. Pero entonces entramos en el terreno de buscar problemas".
Aclarando los destinos del jugador, Mourinho dijo: "[En París] era un club que no era un club. Era un club que había sido transformado para un evento privado. Luego, en Suiza, era solo un hotel, con pequeñas casas, y cada casa tenía algunas bicicletas para llegar a donde estaban los restaurantes y el spa. Era tranquilidad absoluta".
Apoyo a Mbappé pese a la búsqueda de un gran título
Aunque Mbappe ha marcado con regularidad a lo largo de sus dos temporadas en España y sigue siendo candidato al Balón de Oro tras sus actuaciones con Francia en el Mundial, todavía no ha conquistado un gran título con el Real Madrid. Mourinho sugirió que la cobertura mediática negativa es un intento coordinado de animar a los aficionados a pitar al delantero.
"No hace falta ser Einstein para ver que ese es el objetivo", declaró Mourinho. "Espero que el Bernabéu pueda ser justo, y eso significa ser inteligente, ser capaz de leer entre líneas".
Tratando de tranquilizar a los aficionados sobre el nivel de los jugadores, el técnico concluyó: "Una cosa que prometo es que cuando un jugador del Real Madrid no se comporte como un jugador del Real Madrid, no verán a ese jugador en el banquillo. No tendrán la oportunidad de pitarle, porque estará en casa. Así que mañana Mbappé jugará. No estará en el banquillo, y si juega, es porque estoy seguro de que no le ha fallado al Real Madrid. No ha dejado de cumplir con sus obligaciones".
- getty
Racha doméstica vital de cara a El Clásico
El Real Madrid recibe al Villarreal el sábado, a seis puntos del líder de LaLiga, el Barcelona. Con Mbappe disponible para ser titular, el equipo de Mourinho aspira a sumar los tres puntos y mantener la presión en la parte alta de la clasificación.
El encuentro marca el inicio de un exigente calendario de octubre para el Real Madrid, que culminará con un crucial Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou el 25 de octubre.
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