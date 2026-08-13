Alajbegovic era uno de los jóvenes talentos más cotizados del continente tras una etapa impresionante dentro del sistema del RB Salzburg. Aunque clubes como el AC Milan, la Roma y el Napoli fueron vinculados con un interés en sus servicios, parecía que el Chelsea había ganado la carrera por su fichaje. La Juventus reaccionó con una rapidez sorprendente ante la incertidumbre, cerrando un acuerdo que hizo que el joven pusiera rumbo a Italia en su lugar.

En declaraciones a Tuttosport sobre su decisión de rechazar la Premier League por la Serie A, Alajbegovic dejó clara la dimensión de su nuevo club. Explicó el atractivo de la Juventus al afirmar: "Cuando llama la Juventus, es realmente difícil decir que no. Es uno de los clubes más grandes del mundo y estoy realmente orgulloso de vestir esta camiseta. Es verdad, saber que el club tenía fe en mí fue realmente, realmente importante para mí. Pjanic también fue importante en mi decisión, porque fue jugador de la Juventus y tenía muchísima influencia en este club".