Getty Images Sport
Traducido por
«Es realmente difícil decir que no»: Kerim Alajbegovic revela por qué rechazó al Chelsea para fichar por la Juventus
Eligiendo Turín en lugar del oeste de Londres
Alajbegovic era uno de los jóvenes talentos más cotizados del continente tras una etapa impresionante dentro del sistema del RB Salzburg. Aunque clubes como el AC Milan, la Roma y el Napoli fueron vinculados con un interés en sus servicios, parecía que el Chelsea había ganado la carrera por su fichaje. La Juventus reaccionó con una rapidez sorprendente ante la incertidumbre, cerrando un acuerdo que hizo que el joven pusiera rumbo a Italia en su lugar.
En declaraciones a Tuttosport sobre su decisión de rechazar la Premier League por la Serie A, Alajbegovic dejó clara la dimensión de su nuevo club. Explicó el atractivo de la Juventus al afirmar: "Cuando llama la Juventus, es realmente difícil decir que no. Es uno de los clubes más grandes del mundo y estoy realmente orgulloso de vestir esta camiseta. Es verdad, saber que el club tenía fe en mí fue realmente, realmente importante para mí. Pjanic también fue importante en mi decisión, porque fue jugador de la Juventus y tenía muchísima influencia en este club".
- Getty Images
El factor Luciano Spalletti
Uno de los principales factores detrás de la operación fue la búsqueda de un proyecto que ofreciera un camino claro hacia el primer equipo. Aunque la oferta del Chelsea era lucrativa, Alajbegovic buscaba a un entrenador que pudiera ofrecerle garantías inmediatas sobre su desarrollo y su papel dentro de la plantilla. Ahí es donde Luciano Spalletti desempeñó un papel decisivo, al ofrecer el tipo de integración táctica y tutela que buscaba. El talento bosnio ya ha empezado a asimilar las exigencias tácticas que le plantea el exentrenador del Nápoles, lo que pone de relieve el salto de calidad y de exigencia en el Allianz Stadium.
Al hablar de sus primeras experiencias con Spalletti, Alajbegovic señaló: "Puedo ver en los entrenamientos lo bueno que es Spalletti, que siempre quiere la perfección. Es positivo trabajar tan duro, porque aprendes algo nuevo en cada sesión. Te concentras en la precisión del pase, el movimiento, la colocación. Para mí es un entrenador de primer nivel y estoy deseando seguir aprendiendo de él".
Ganándose el elogio de una leyenda
Fichar por un club como la Juventus conlleva el peso de la historia y la mirada de antiguas glorias. Alajbegovic ya ha llamado la atención de quizá el mejor jugador que ha vestido la camiseta bianconera, Alessandro Del Piero. El legendario número 10 señaló recientemente al bosnio como un "verdadero talento", un elogio que no ha pasado desapercibido para el recién llegado.
"Del Piero no necesita presentación, todo el mundo le conoce, es una auténtica leyenda. Es un honor que haya dicho cosas buenas sobre mí, eso es realmente especial. Acabo de llegar y debo seguir trabajando duro, mostrando a todo el mundo lo que puedo hacer. Me queda un largo camino por delante", dijo Alajbegovic.
- Getty Images
Asentándose y encontrando inspiración
Fuera del campo, la transición a la vida en Italia ha sido más fácil gracias a la presencia de Kenan Yildiz. Ambos jugadores comparten un origen similar, ya que los dos se criaron en Alemania, lo que les ha permitido crear un vínculo inmediato dentro del vestuario. La comunicación suele ser el mayor obstáculo para los jóvenes jugadores que se marchan al extranjero, pero poder hablar alemán con un compañero ha ayudado a Alajbegovic a integrarse más rápido de lo esperado.
"Kenan es un jugador de primer nivel y también una persona fantástica. Me ha ayudado mucho. Hablamos el mismo idioma, alemán, y para mí es importante tener a alguien que hable mi idioma. Es realmente bonito tenerle aquí, igual que al resto de jugadores. Pero sí, Kenan es un muy buen amigo mío y estamos deseando jugar y trabajar juntos para ayudar al equipo y llevar a la Juventus a lo más alto", concluyó Alajbegovic.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias