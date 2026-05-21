Getty Images Sport
Traducido por
Es «poco probable» que Neymar juegue los últimos amistosos de Brasil antes del Mundial por miedo a una lesión
Se ha programado una evaluación para Granja Comary.
El 27 de mayo, en Granja Comary, el cuerpo médico de Brasil priorizará un exhaustivo examen físico de Neymar antes del viaje a Estados Unidos.
Carlo Ancelotti ha impuesto un mandato de igualdad: Neymar seguirá los mismos protocolos médicos que cualquier otro jugador con problemas físicos. El cuerpo técnico quiere tener clara su disponibilidad antes de decidir su convocatoria para el debut.
- AFP
Informes contradictorios sobre la lesión del ternero
Hay una «guerra de versiones» sobre la gravedad de la lesión entre el Santos y los médicos de la selección. El Santos la califica como un «edema leve» y sugiere que el jugador podría enfrentar al Deportivo Cuenca el 26 de mayo, pero la CBF tiene información que indica que la lesión en la pantorrilla es más seria.
Fuentes de ESPN aseguran que la lesión es más compleja y necesitará más tiempo de recuperación. La Seleção no decidirá hasta que sus médicos examinen al jugador a finales de mes.
Los amistosos, en el aire para la estrella de la Seleção
Las perspectivas de que Neymar juegue los amistosos ante Panamá el 31 de mayo y Egipto el 5 de junio son cada vez más sombrías, según ESPN, que considera «poco probable» su participación mientras sigue recuperándose.
La prioridad de Ancelotti es que el jugador llegue en óptimas condiciones al 13 de junio, cuando Brasil debute en el Mundial contra Marruecos. Ahora se busca que esté listo para la fase de grupos, no que sume minutos en los amistosos.
- AFP
Ancelotti mantiene un estricto protocolo para los jugadores
Ancelotti ya habló por teléfono con Neymar antes de su convocatoria oficial para explicar su situación. Según se informa, el seleccionador italiano le reiteró que no tendrá trato especial ni plazos distintos a los de sus compañeros, pese a ser la estrella del equipo.
La CBF aguardará hasta después de la evaluación del 27 de mayo para decidir un posible sustituto. Por ahora, Brasil espera con ansias saber si su líder podrá guiar la búsqueda del sexto título mundial.