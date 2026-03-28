«Es parte de ser jugador de la selección inglesa»: Jordan Henderson reacciona a los abucheos a Ben White y dice a los aficionados de los Tres Leones que no conocen todos los detalles de la polémica retirada de Catar

Antes del partido, el seleccionador alemán sugirió que sería «necesario» que el jugador del Arsenal «aclarara las cosas» con los miembros de la plantilla que estuvieron presentes durante el torneo de 2022 en Oriente Medio, aunque White aún no se ha pronunciado públicamente sobre su anterior retirada. Henderson, sin embargo, cree que es fundamental que la imagen que dan los medios de comunicación no dicte el ambiente en el vestuario. «Algunos de nosotros hemos pasado por eso; es difícil cuando te toca a ti, pero hay que intentar no tomárselo demasiado a pecho», señaló Henderson. «Los medios pueden tergiversar las cosas de cierta manera, lo cual no siempre es la verdad, y luego los aficionados pueden hacerse eco de eso y creer que es la verdad».