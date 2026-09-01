Hablando después del partido, Gordon explicó cómo la naturaleza caótica del fútbol inglés contrasta claramente con el rigor técnico de España. «No voy a negar que la Premier League es increíblemente intensa», dijo, en declaraciones recogidas por SPORT. «El ritmo es implacable, hay batallas físicas por todas partes, balones largos, saques de esquina y mucho contacto. Por eso muchos jugadores ingleses creen que es la mejor liga del mundo. Están acostumbrados a ese tipo de caos».

Aunque reconoció su gusto por la máxima categoría inglesa, subrayó que LaLiga exige una mayor concentración. «Me encantó jugar en la Premier League y tuvo un papel enorme en mi desarrollo. Pero el fútbol español exige un nivel diferente de inteligencia táctica y técnica», continuó Gordon. «En Inglaterra, a veces la intensidad puede tapar errores. Puedes hacer un mal control y aun así recuperarte ganando el siguiente duelo físico.

«Aquí, un mal primer toque o una falta de concentración en tu posicionamiento pueden castigarte de inmediato. Los espacios son más reducidos, las decisiones tienen que ser más rápidas y todo debe ser más limpio».