Marcos Senesi es el nuevo fichaje del Tottenham. El defensa se incorporará al equipo de De Zerbi el 1 de julio de 2026. A continuación, el comunicado del club londinense con las declaraciones de los protagonistas.
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Es oficial: Marcos Senesi ficha por el Tottenham como agente libre. La Juventus lo había seguido
EL COMUNICADO DEL TOTTENHAM
«Nos complace anunciar el fichaje de Marcos Senesi.
Este defensa, con amplia experiencia en la selección argentina, se unirá a nosotros el 1 de julio, previa autorización internacional, una vez que expire su contrato con el AFC Bournemouth.
Se trata de un defensa central zurdo y muy físico que llega tras cuatro temporadas en el AFC Bournemouth.
Nacido en Concordia, Argentina, se formó en las inferiores de San Lorenzo y debutó como profesional en 2016.
Tras una década en la capital argentina, en 2019 se trasladó a Europa para fichar por el Feyenoord, con el que alcanzó la final de la Copa de los Países Bajos (KNVB Cup) en su primera temporada.
En sus tres temporadas en Róterdam disputó todas las competiciones europeas y solo se perdió un partido de los 13 que llevaron al Feyenoord a la final inaugural de la UEFA Europa Conference League en 2022.
Ese mismo año llegó a la Premier League fichando por el AFC Bournemouth, donde ha pasado los últimos cuatro años. Pieza clave de los Cherries, ayudó al equipo a ascender y a lograr la histórica clasificación para competiciones europeas.
La temporada pasada firmó una de sus mejores campañas: completó más de 2.300 pases en la máxima categoría y ningún otro jugador de campo dio más pases largos (182). Sólido atrás y peligroso arriba, ningún central dio más asistencias que él y se situó entre los tres primeros en intercepciones, bloqueos y despejes.
Con la selección argentina, desde 2022 ha jugado tres partidos.
¡Bienvenido, Marcos!
LAS PALABRAS DE SENESI
«Ser jugador del Tottenham Hotspur es una sensación especial. Desde el primer momento, el club ha demostrado por qué me quiere y cuánto desea que forme parte de su proyecto. Es emocionante y estoy deseando participar. Cada vez que salga al campo, daré lo mejor de mí para que los aficionados se sientan orgullosos y para devolver al club al lugar que le corresponde. Quiero ganar títulos con el Tottenham y haré todo lo posible para que eso suceda».
LAS PALABRAS DEL DIRECTOR DEPORTIVO LANGE
El director deportivo, Johan Lange, declaró: «Marcos es un defensa que aporta calidad, inteligencia y liderazgo. Su experiencia, serenidad con el balón y ganas de luchar lo hacen perfecto para nuestro estilo de juego. Estamos encantados de darle la bienvenida al Club y creemos que este es el lugar perfecto para él, en esta etapa crucial de su carrera».
LAS PALABRAS DE DE ZERBI
El entrenador Roberto De Zerbi ha declarado: «La experiencia, calidad y garra de Marcos nos reforzarán en defensa y aportarán flexibilidad táctica. Se siente cómodo en un equipo que prioriza la posesión, lee bien el juego y tiene la personalidad para destacar en un entorno exigente. Valoro su mentalidad y ganas de mejorar, y estoy deseando trabajar con él y ver su aportación al equipo».
EL TOTTENHAM CON SENESI
Senesi, zurdo, competirá por la titularidad con Romero y con el veloz central holandés Micky van de Ven, también zurdo. Su punto a favor es la mayor capacidad de construcción del juego, trabajada durante años con Iraola, a quien volverá a enfrentar en Liverpool-Tottenham.
LA JUVENTUS LO QUERÍA
El defensa central, nacido en 1997, interesó a Roma y, sobre todo, a Juventus, que se reunió con sus agentes sin lograr un acuerdo.