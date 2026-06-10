Es oficial: Marcos Senesi ficha por el Tottenham como agente libre. La Juventus lo había seguido

«Nos complace anunciar el fichaje de Marcos Senesi.

Este defensa, con amplia experiencia en la selección argentina, se unirá a nosotros el 1 de julio, previa autorización internacional, una vez que expire su contrato con el AFC Bournemouth.

Se trata de un defensa central zurdo y muy físico que llega tras cuatro temporadas en el AFC Bournemouth.

Nacido en Concordia, Argentina, se formó en las inferiores de San Lorenzo y debutó como profesional en 2016.

Tras una década en la capital argentina, en 2019 se trasladó a Europa para fichar por el Feyenoord, con el que alcanzó la final de la Copa de los Países Bajos (KNVB Cup) en su primera temporada.

En sus tres temporadas en Róterdam disputó todas las competiciones europeas y solo se perdió un partido de los 13 que llevaron al Feyenoord a la final inaugural de la UEFA Europa Conference League en 2022.

Ese mismo año llegó a la Premier League fichando por el AFC Bournemouth, donde ha pasado los últimos cuatro años. Pieza clave de los Cherries, ayudó al equipo a ascender y a lograr la histórica clasificación para competiciones europeas.

La temporada pasada firmó una de sus mejores campañas: completó más de 2.300 pases en la máxima categoría y ningún otro jugador de campo dio más pases largos (182). Sólido atrás y peligroso arriba, ningún central dio más asistencias que él y se situó entre los tres primeros en intercepciones, bloqueos y despejes.

Con la selección argentina, desde 2022 ha jugado tres partidos.

¡Bienvenido, Marcos!