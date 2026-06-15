Es oficial: el Udinese ha rescatado a Zaniolo. Cuánto cobra el Galatasaray y la duración del contrato

Nicolò Zaniolo ficha por la Juventus de forma definitiva. El Udinese Calcio comunica que ha ejercido la opción de compra del jugador al Galatasaray y ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Tras su paso por Friuli la temporada pasada, Zaniolo seguirá vistiendo la camiseta bianconera, lo que ratifica el compromiso con un proyecto basado en calidad, ambición y crecimiento. La pasada temporada jugó 32 partidos, marcó 5 goles y dio 5 asistencias en liga, más un gol en la Coppa Italia, y aportó mucho al equipo.