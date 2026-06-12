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D'Aversa Getty Images

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Es oficial: D'Aversa ya no es el entrenador del Torino. El comunicado del club granata

Torino
Fichajes
Roberto D´Aversa

El entrenador recibe el agradecimiento del presidente Urbano Cairo y se despide.

El Torino cambia de página: aunque Roberto D'Aversa logró el objetivo para el que reemplazó al destituido Marco Baroni —la permanencia—, el club granata no renovará al exentrenador de Empoli y Parma.

  • EL COMUNICADO

    El Torino Football Club y Roberto D’Aversa no continuarán juntos la próxima temporada. El presidente Urbano Cairo agradece a D’Aversa y a su equipo el esfuerzo, la tenacidad y la calidad de su trabajo al frente del Toro. El club les desea lo mejor en sus carreras.

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  • ORA ABATE

    Ignazio Abate, técnico que brilló en la Serie B con el Juve Stabia en la 2025/26, será el sucesor de D'Aversa en el Torino.