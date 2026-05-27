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«Es necesario contar con un jugador como él»: el seleccionador de EE. UU., Mauricio Pochettino, confía en que Gio Reyna dejará huella en el Mundial
- AFP
«Tiene el talento necesario»
Reyna solo ha sido titular en cuatro ocasiones con el técnico argentino, pero Pochettino quiere que sea clave para Estados Unidos este verano.
«Tiene calidad, confío en él y quiero darle confianza», afirmó Pochettino. «No jugará todos los partidos, pero puede ayudar: es un jugador diferente, con un talento único, y toda plantilla necesita a alguien como él».
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«Tenemos que confiar en los jugadores con experiencia»
Tras meses de incertidumbre sobre su convocatoria, Reyna regresó a la selección en noviembre de 2025 y volvió a ser citado en marzo.
«Debemos confiar en los jugadores con experiencia; eso es clave. En nuestro proceso los hemos puesto a prueba para sacar lo mejor de ellos y ser competitivos. [Gio] aporta cosas diferentes al equipo», afirmó.
Pese a su irregularidad de minutos en club y selección, Reyna mantiene un buen historial con Estados Unidos: nueve goles en 36 partidos y tres títulos de la Liga de Naciones, además de ser nombrado Jugador del Torneo de la Liga de Naciones de la CONCACAF en 2024.
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Una pelea muy sonada
Tras el Mundial 2022, Reyna protagonizó un turbulento episodio: su actitud y falta de esfuerzo en los entrenamientos casi provocaron su regreso a casa, decisión que valoró el entonces seleccionador de la USMNT, Gregg Berhalter. La situación empeoró cuando Berhalter mencionó el incidente en público sin mencionar a Reyna, lo que llevó a los padres del jugador a contactar con la Federación para revelar un antiguo caso de violencia doméstica que involucraba a Berhalter y a su actual esposa. Más tarde, Berhalter, ahora técnico del Chicago Fire, fue absuelto y regresó a la selección, mientras que Reyna recuperó su lugar en el equipo.
Desde entonces, Reyna ha admitido que el Mundial de 2022 fue una experiencia de aprendizaje. Al recordar Catar, dijo que el grupo era «muy, muy joven» y «quizás un poco inexperto en aquel momento», y añadió que ahora se centra en hacer «todo lo que pueda para ayudar al equipo», ya sea como titular, saliendo desde el banquillo o apoyando desde la banda.
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¿Y ahora qué?
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos debutará en el Mundial 2026 con tres partidos del Grupo D en territorio estadounidense. Se medirá a Paraguay el 12 de junio a las 21:00 (hora del Este), a Australia el 19 de junio a las 15:00 (hora del Este) y a Turquía el 25 de junio a las 22:00 (hora del Este).