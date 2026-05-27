«Es necesario contar con un jugador como él»: el seleccionador de EE. UU., Mauricio Pochettino, confía en que Gio Reyna dejará huella en el Mundial

Tras el Mundial 2022, Reyna protagonizó un turbulento episodio: su actitud y falta de esfuerzo en los entrenamientos casi provocaron su regreso a casa, decisión que valoró el entonces seleccionador de la USMNT, Gregg Berhalter. La situación empeoró cuando Berhalter mencionó el incidente en público sin mencionar a Reyna, lo que llevó a los padres del jugador a contactar con la Federación para revelar un antiguo caso de violencia doméstica que involucraba a Berhalter y a su actual esposa. Más tarde, Berhalter, ahora técnico del Chicago Fire, fue absuelto y regresó a la selección, mientras que Reyna recuperó su lugar en el equipo.

Desde entonces, Reyna ha admitido que el Mundial de 2022 fue una experiencia de aprendizaje. Al recordar Catar, dijo que el grupo era «muy, muy joven» y «quizás un poco inexperto en aquel momento», y añadió que ahora se centra en hacer «todo lo que pueda para ayudar al equipo», ya sea como titular, saliendo desde el banquillo o apoyando desde la banda.