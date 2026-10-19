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Muhammad Zaki
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«Es muy sencillo»: Luis Enrique desvela el plan del PSG para neutralizar a Lamine Yamal antes del gran duelo de Champions League contra el Barcelona

L. Yamal
Paris Saint-Germain
Barcelona
Luis Enrique
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Liga de Campeones

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha hablado de su plan táctico para frenar a Lamine Yamal antes de un apasionante duelo de Champions League contra el Barcelona. El español se enfrenta a su antiguo club consciente de que la sensación adolescente es la principal amenaza para las aspiraciones europeas del PSG esta temporada.

  • La posesión, clave para frenar a Yamal

    El Paris Saint-Germain se prepara para enfrentarse a un Barcelona que aún no ha fallado en un duelo europeo entre dos grandes. Hansi Flick ha dirigido un inicio de temporada perfecto y ha llevado al conjunto catalán a ganar sus 11 primeros partidos. Ahora, Luis Enrique tiene la oportunidad de infligir a su antiguo club su primera derrota de la temporada.

    El entrenador del PSG considera que la posesión es la mejor herramienta defensiva para neutralizar al joven talento Yamal. En lugar de recurrir a un marcaje individual estricto, el técnico español cree que privar al adolescente del balón es la forma más eficaz de limitar su aportación ofensiva.


  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Cortar la línea de suministro

    En su rueda de prensa previa al partido, Enrique explicó cómo piensa frenar al extremo. «Es muy sencillo: no debemos dejar que reciba el balón, porque, si lo hace, es una amenaza», dijo a los periodistas. «La mejor forma de defender a Lamine es evitar que el Barcelona tenga el balón.

    «Debemos centrarnos en lo que podemos hacer. Sabemos que tienen jugadores de mucho talento, no solo Lamine. Raphinha, Pedri, [Pau] Cubarsi, Joan Garcia… hay muchos».

    Enrique también rechazó tajantemente cualquier comparación prematura entre la joven promesa y cierta leyenda argentina. «Lamine Yamal quiere ser Lamine Yamal. No podemos compararlo con [Lionel] Messi ni con nadie más», afirmó. «Es muy inteligente y debe seguir siendo él mismo».


  • Un reencuentro emotivo

    Este partido enfrenta a Enrique al rival más importante de su carrera como entrenador y tiene una evidente carga personal. Sin embargo, el excentrocampista y exentrenador del Barcelona insiste en que su lealtad está firmemente con el club de la capital francesa. «Soy el entrenador del PSG. Al principio me costaba jugar contra el Barça, pero me acostumbré. A pesar de todo, quiero ganar mañana», declaró. «Enfrentarme al club que más ha significado para mí a lo largo de mi carrera es una gran motivación. Tiene jugadores de primer nivel; es un club deportivo con valores sólidos».

    La posibilidad de poner fin a la racha perfecta de su rival también motiva al campeón de Europa. «Es una motivación para nosotros. Nos motiva la posibilidad de ser el único equipo que venza al Barça esta temporada», admitió Enrique.


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    Una batalla por el control

    La próxima batalla táctica dependerá de qué equipo logre imponer el ritmo, ya que ambos entrenadores exigen un dominio abrumador de la posesión. Pese a lo mucho que hay en juego, Enrique mantiene a su plantilla con los pies en la tierra respecto al conjunto de la campaña europea. «El formato de la competición hace que nos enfrentemos en esta fase, pero no es una final. Esto no ha hecho más que empezar», señaló.

    En última instancia, el resultado probablemente dependerá de pequeños detalles y del espíritu colectivo. «Conocemos bien al Barcelona; me encanta cómo juega», concluyó Enrique. «Será un partido difícil por la calidad de sus jugadores. Los pequeños detalles podrían marcar la diferencia. Hay futbolistas extraordinarios en ambos equipos, pero la victoria tiene que ser fruto del esfuerzo colectivo. Tienen un gran sentido de pertenencia. Sé que será un gran partido».

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