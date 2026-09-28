La carrera por albergar la final del Mundial de 2030 se intensifica, con España y Marruecos emergiendo como los principales candidatos. Aunque el Santiago Bernabéu ha sido considerado durante mucho tiempo como la principal opción de España, el ambicioso Grand Stade Hassan II de Marruecos ha cambiado el panorama. Los dirigentes del Barcelona también están presionando para que el renovado Spotify Camp Nou, que contará con un aumento de aforo y unas instalaciones VIP mejoradas como parte del proyecto Espai Barça, sea el elegido.

Antonio Escudero, vicepresidente del área social del Barcelona, ha dado ahora un paso al frente para expresar las ambiciones del club. En declaraciones al programa "Aquí Girona" de la radio Cadena SER, Escudero dejó claro que el Barça no se considera simplemente un participante en la conversación, sino que cree ser la opción lógica para la FIFA. El club considera que la inversión realizada en su infraestructura merece el mayor reconocimiento en el escenario internacional.