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«Es muy posible»: el vicepresidente del Barcelona apuesta por el Camp Nou por delante del Bernabéu y Marruecos para la final del Mundial 2030
La carrera por albergar el gran escaparate de 2030
La carrera por albergar la final del Mundial de 2030 se intensifica, con España y Marruecos emergiendo como los principales candidatos. Aunque el Santiago Bernabéu ha sido considerado durante mucho tiempo como la principal opción de España, el ambicioso Grand Stade Hassan II de Marruecos ha cambiado el panorama. Los dirigentes del Barcelona también están presionando para que el renovado Spotify Camp Nou, que contará con un aumento de aforo y unas instalaciones VIP mejoradas como parte del proyecto Espai Barça, sea el elegido.
Antonio Escudero, vicepresidente del área social del Barcelona, ha dado ahora un paso al frente para expresar las ambiciones del club. En declaraciones al programa "Aquí Girona" de la radio Cadena SER, Escudero dejó claro que el Barça no se considera simplemente un participante en la conversación, sino que cree ser la opción lógica para la FIFA. El club considera que la inversión realizada en su infraestructura merece el mayor reconocimiento en el escenario internacional.
- AFP
Escudero expone sus argumentos a favor del Barcelona
Al ser preguntado por la posibilidad de que el Spotify Camp Nou sea elegido como sede de la final, Escudero se mostró tajante sobre las opciones del club. Tal y como recoge Mundo Deportivo, afirmó: "Nos gustaría mucho. Creo que sí, es muy posible. Las autoridades deportivas de todo el mundo están a bordo. Hemos hecho un gran esfuerzo y tenemos un gran estadio. Tenemos un gran estadio, ya va siendo hora".
El vicepresidente no se quedó en el mero optimismo, al sugerir que la probabilidad de éxito es en realidad bastante alta. Durante la entrevista, fue más allá al añadir: "Hay una probabilidad muy alta de que sea así". Esta postura coincide con el reciente aumento de confianza compartido por el ayuntamiento de Barcelona y el Govern catalán, ambos muy implicados en las gestiones para garantizar que la ciudad siga en el centro del proyecto de 2030.
Renovación del estadio y estabilidad financiera
Más allá del glamour del Mundial, Escudero también aprovechó la oportunidad para abordar asuntos internos relacionados con el regreso al estadio y la relación del club con sus socios. Entre la afición habían ido en aumento las preocupaciones por que los enormes costes asociados a la reforma del Spotify Camp Nou pudieran provocar una subida en los precios de los abonos.
Sin embargo, Escudero no tardó en desmentir estos rumores y en transmitir tranquilidad a la afición blaugrana. "Nadie ha hablado de subir los precios de los abonos. La gente puede estar tranquila. Nadie lo ha tratado. Soy vicepresidente, así que sabría algo al respecto. No está sobre la mesa", explicó.
- AFP
La cuenta atrás final para una decisión
Mientras los equipos de construcción trabajan para terminar el Spotify Camp Nou, los ojos del mundo del fútbol siguen puestos en el anuncio final de la FIFA sobre la sede de la final. España y Marruecos están inmersos en una sofisticada batalla diplomática y deportiva, y cada país destaca sus fortalezas únicas. La candidatura de Marruecos representa una oportunidad histórica para que el continente africano albergue una segunda final del Mundial, mientras que España señala su infraestructura consolidada y el estatus legendario de sus estadios.
La irrupción de Barcelona como un rival real para el Bernabéu de Madrid añade otra capa de intriga al proceso, lo que garantiza que el torneo de 2030 trate tanto sobre el prestigio nacional como sobre el deporte rey.
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