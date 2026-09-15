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¿Es Mikel Arteta el nuevo Sir Alex Ferguson? Jamie Carragher hace una comparación con el Manchester United tras la furiosa diatriba del técnico del Arsenal contra el árbitro
El Arsenal asegura la victoria pese a la polémica por un penalti
El Arsenal logró una victoria por 0-2 en el Stadium of Light, pero el partido quedó marcado por una polémica acción en la primera parte. Con el encuentro todavía sin goles, el árbitro Stuart Attwell señaló penalti a favor del Sunderland después de que Ezri Konsa fuera sancionado por forcejear con Dan Ballard dentro del área.
El VAR revisó el choque en ese saque de esquina y mantuvo la decisión de Attwell sobre el terreno de juego. Pese a que el Arsenal acabó sumando los tres puntos, Arteta realizó una durísima valoración del arbitraje tras el partido, calificando la decisión del penalti de «inaceptable».
- AFP
Carragher hace una comparación con Sir Alex Ferguson
Tras la feroz rueda de prensa del entrenador del Arsenal, Jamie Carragher trazó paralelismos entre el español y dos de las figuras más icónicas de la Premier League. En declaraciones en Monday Night Football de Sky Sports, el exdefensa del Liverpool sugirió que Arteta ahora está haciendo valer su peso como entrenador para influir en los árbitros.
«Esto fue Mikel Arteta convirtiéndose ahora mismo en el Sir Alex Ferguson de la Premier League», afirmó Carragher. «Ahora mismo es el jefe; es el campeón de la Premier League. Hay muchos entrenadores nuevos... lleva seis o siete años en el cargo y siente que está en una posición de poder para decir: “Sí, no fue penalti”. Y yo no creo que fuera penalti».
Carragher señaló que Arteta secuestró intencionadamente sus compromisos con los medios para lanzar un mensaje más amplio. «Uno de los periodistas señaló que, independientemente de la pregunta que le hicieran, siempre volvía al penalti, así que estaba decidido a instalar la narrativa de que esto no volverá a pasarle a su club», añadió el comentarista. «Pero eso es cosa de entrenadores; lo hemos visto con Sir Alex Ferguson, lo hemos visto con Jose Mourinho».
El nivel arbitral, bajo el microscopio
El estallido de Arteta forma parte de una creciente frustración dirigida contra el organismo arbitral del fútbol inglés, Pro Ref. Las informaciones indican que el Arsenal pretende intensificar formalmente sus quejas para exigir respuestas sobre el incidente de Konsa. Carragher cree que esta presión pública es un movimiento calculado a largo plazo y señaló: "Sería interesante ver cuánto tarda otro árbitro en señalar un penalti contra el Arsenal en una situación similar".
La polémica agrava un fin de semana desastroso para los árbitros de la Premier League. Pro Ref confesó recientemente un error flagrante durante el derbi de Mánchester del domingo, al admitir que Enzo Fernandez estaba en fuera de juego en la jugada que acabó en el gol decisivo de Erling Haaland. En consecuencia, los árbitros del VAR responsables de ese partido han sido apartados de la próxima jornada de encuentros.
- Getty Images Sport
El Arsenal aspira a mantener su arranque perfecto
Arteta debe ahora desviar rápidamente la atención de su plantilla de las disputas arbitrales mientras se prepara para un apretado calendario nacional. El Arsenal recibe al Ipswich Town en la Carabao Cup el martes por la noche, una oportunidad para rotar el equipo y mantener intacta su dinámica ganadora.
Tras su aventura copera, el Arsenal regresa a la competición liguera con una complicada salida ante el Brighton. Arteta estará decidido a mantener el inicio perfecto de su equipo en la campaña y demostrar que las distracciones extradeportivas no frenarán su impulso.
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