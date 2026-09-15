¿Es Mikel Arteta el nuevo Sir Alex Ferguson? Jamie Carragher hace una comparación con el Manchester United tras la furiosa diatriba del técnico del Arsenal contra el árbitro

Tras la feroz rueda de prensa del entrenador del Arsenal, Jamie Carragher trazó paralelismos entre el español y dos de las figuras más icónicas de la Premier League. En declaraciones en Monday Night Football de Sky Sports, el exdefensa del Liverpool sugirió que Arteta ahora está haciendo valer su peso como entrenador para influir en los árbitros.

«Esto fue Mikel Arteta convirtiéndose ahora mismo en el Sir Alex Ferguson de la Premier League», afirmó Carragher. «Ahora mismo es el jefe; es el campeón de la Premier League. Hay muchos entrenadores nuevos... lleva seis o siete años en el cargo y siente que está en una posición de poder para decir: “Sí, no fue penalti”. Y yo no creo que fuera penalti».

Carragher señaló que Arteta secuestró intencionadamente sus compromisos con los medios para lanzar un mensaje más amplio. «Uno de los periodistas señaló que, independientemente de la pregunta que le hicieran, siempre volvía al penalti, así que estaba decidido a instalar la narrativa de que esto no volverá a pasarle a su club», añadió el comentarista. «Pero eso es cosa de entrenadores; lo hemos visto con Sir Alex Ferguson, lo hemos visto con Jose Mourinho».



