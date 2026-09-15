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Sir Alex Ferguson Mikel Arteta Manchester United ArsenalGetty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

¿Es Mikel Arteta el nuevo Sir Alex Ferguson? Jamie Carragher hace una comparación con el Manchester United tras la furiosa diatriba del técnico del Arsenal contra el árbitro

M. Arteta
Arsenal
Manchester United
S. Ferguson
Sunderland vs Arsenal
Sunderland
Premier League

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, ha sido comparado con el icono del Manchester United Sir Alex Ferguson tras su explosiva reacción a una decisión arbitral durante la reciente victoria del Arsenal sobre el Sunderland. A pesar de asegurar un triunfo por 2-0, el español terminó furioso por un penalti señalado en contra de su equipo, lo que llevó a Jamie Carragher a sugerir que Arteta ahora actúa desde una posición de autoridad absoluta en la Premier League.

  • El Arsenal asegura la victoria pese a la polémica por un penalti

    El Arsenal logró una victoria por 0-2 en el Stadium of Light, pero el partido quedó marcado por una polémica acción en la primera parte. Con el encuentro todavía sin goles, el árbitro Stuart Attwell señaló penalti a favor del Sunderland después de que Ezri Konsa fuera sancionado por forcejear con Dan Ballard dentro del área.

    El VAR revisó el choque en ese saque de esquina y mantuvo la decisión de Attwell sobre el terreno de juego. Pese a que el Arsenal acabó sumando los tres puntos, Arteta realizó una durísima valoración del arbitraje tras el partido, calificando la decisión del penalti de «inaceptable».


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    Carragher hace una comparación con Sir Alex Ferguson

    Tras la feroz rueda de prensa del entrenador del Arsenal, Jamie Carragher trazó paralelismos entre el español y dos de las figuras más icónicas de la Premier League. En declaraciones en Monday Night Football de Sky Sports, el exdefensa del Liverpool sugirió que Arteta ahora está haciendo valer su peso como entrenador para influir en los árbitros.

    «Esto fue Mikel Arteta convirtiéndose ahora mismo en el Sir Alex Ferguson de la Premier League», afirmó Carragher. «Ahora mismo es el jefe; es el campeón de la Premier League. Hay muchos entrenadores nuevos... lleva seis o siete años en el cargo y siente que está en una posición de poder para decir: “Sí, no fue penalti”. Y yo no creo que fuera penalti».

    Carragher señaló que Arteta secuestró intencionadamente sus compromisos con los medios para lanzar un mensaje más amplio. «Uno de los periodistas señaló que, independientemente de la pregunta que le hicieran, siempre volvía al penalti, así que estaba decidido a instalar la narrativa de que esto no volverá a pasarle a su club», añadió el comentarista. «Pero eso es cosa de entrenadores; lo hemos visto con Sir Alex Ferguson, lo hemos visto con Jose Mourinho».


  • El nivel arbitral, bajo el microscopio

    El estallido de Arteta forma parte de una creciente frustración dirigida contra el organismo arbitral del fútbol inglés, Pro Ref. Las informaciones indican que el Arsenal pretende intensificar formalmente sus quejas para exigir respuestas sobre el incidente de Konsa. Carragher cree que esta presión pública es un movimiento calculado a largo plazo y señaló: "Sería interesante ver cuánto tarda otro árbitro en señalar un penalti contra el Arsenal en una situación similar".

    La polémica agrava un fin de semana desastroso para los árbitros de la Premier League. Pro Ref confesó recientemente un error flagrante durante el derbi de Mánchester del domingo, al admitir que Enzo Fernandez estaba en fuera de juego en la jugada que acabó en el gol decisivo de Erling Haaland. En consecuencia, los árbitros del VAR responsables de ese partido han sido apartados de la próxima jornada de encuentros.


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  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    El Arsenal aspira a mantener su arranque perfecto

    Arteta debe ahora desviar rápidamente la atención de su plantilla de las disputas arbitrales mientras se prepara para un apretado calendario nacional. El Arsenal recibe al Ipswich Town en la Carabao Cup el martes por la noche, una oportunidad para rotar el equipo y mantener intacta su dinámica ganadora.

    Tras su aventura copera, el Arsenal regresa a la competición liguera con una complicada salida ante el Brighton. Arteta estará decidido a mantener el inicio perfecto de su equipo en la campaña y demostrar que las distracciones extradeportivas no frenarán su impulso.