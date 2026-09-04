«¡Es mejor que piensen que estoy muerto!». El exdelantero de Corinthians y Vasco Regis Pitbull vive en la calle en medio de una grave adicción al crack

Al reflexionar sobre su trágico declive en una conversación con Botta, el exdelantero dejó al descubierto su angustia abrumadora al afirmar: "Es mejor que crean que estoy muerto... No quiero que nadie sepa que existo".

La alarma por sus circunstancias se extendió inicialmente después de que antiguos compañeros de un equipo amateur expresaran su preocupación por el deterioro de su salud. Sus problemas de dependencia de sustancias se remontan a su carrera como jugador, ya que dio positivo por cannabis en dos ocasiones en controles rutinarios antidopaje.



