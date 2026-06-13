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«¡Es más fácil consolar a uno que a cinco!»: así reaccionó Kylian Mbappé a la victoria del PSG sobre el Arsenal en la Liga de Campeones, mientras William Saliba y Ousmane Dembélé generan sentimientos encontrados en la selección francesa
El éxito del PSG marca la dinámica de Les Bleus
Mbappé ha reconocido el buen ambiente en el vestuario del París Saint-Germain tras vencer al Arsenal en la Liga de Campeones. Como capitán de la selección, destacó que, aunque el triunfo es histórico para su exequipo, los jugadores veteranos deben gestionar las emociones de ambos bandos.
«Felicité rápidamente a mis compañeros del PSG. Es más fácil consolar a un compañero (Saliba) que ha perdido la Liga de Campeones que a cinco», comentó Mbappé en rueda de prensa. «Es fantástico lo que han conseguido. Sé lo que es perder una final de la Liga de Campeones y hemos intentado consolar a Saliba. El vestuario está animado y ahora nos centramos en nuestro objetivo: el Mundial».
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Mbappé antepone el Mundial a sus récords personales
A punto de inscribir su nombre con más fuerza en los libros de historia como uno de los máximos goleadores del torneo —ha marcado 12 goles en sus dos Mundiales anteriores, a solo cuatro del récord del alemán Miroslav Klose—, Mbappé asegura que los logros individuales son secundarios. El delantero, ahora en el Real Madrid, se centra en mantener a Francia como potencia del fútbol internacional.
«Es bonito estar en la lista de los máximos goleadores, aunque no sé si es justo porque son mayores que yo», bromeó Mbappé. «He tenido la suerte de jugar en dos Mundiales y llegar lejos, además de rendir bien. Por supuesto, quiero seguir haciendo historia. Pero lo que más deseo es volver a Francia con el Mundial».
Preparación física y disciplina interna
El capitán francés aseguró estar en plena forma y listo para liderar la delantera. También resaltó el trabajo interno que se realiza para que el equipo esté preparado, tanto táctica como mentalmente, ante los rigores del torneo.
«Me encuentro en buena forma. Estoy feliz de estar con la selección. Es un momento clave», explicó Mbappé. «Estamos asimilando muchos aspectos internos. La preparación previa fue buena. Sabemos que el camino será difícil, pero estamos listos para competir y llegar a la final».
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Gestionar las expectativas en un formato de eliminación directa
Con Francia entre las favoritas al inicio del torneo, Mbappé se encarga de mantener a sus compañeros con los pies en la tierra. Advirtió que un solo error en un Mundial puede echar por tierra años de preparación, pese al talento de la plantilla.
«¿Por qué frenar el entusiasmo? Un Mundial no es una eliminatoria a ida y vuelta: un mal partido y te vas a casa», advirtió. «Debemos controlar nuestras emociones. Lo repito cada día: aún no hemos logrado nada».
Francia debutará ante Senegal, luego enfrentará a Irak y cerrará el grupo contra Noruega.