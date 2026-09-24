El portero alemán Marc-André ter Stegen habló sobre su adaptación a la vida en Ámsterdam tras su traspaso veraniego al Ajax. El jugador de 34 años explicó que priorizar la comodidad de su familia hizo que elegir la capital neerlandesa fuera una decisión fácil después de años de estabilidad en el Barcelona.

Ter Stegen señaló que jugar a las órdenes de un entrenador que confía plenamente en su capacidad le permitió recuperar la confianza.

También expresó su alegría por la próxima llegada de su familia a la ciudad.