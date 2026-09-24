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«¡Es literalmente mi salón!»; Marc-André ter Stegen revela las bromas de su vecino neerlandés antes del derbi de la Liga de Naciones
Ter Stegen detalla su vida en Ámsterdam tras su fichaje veraniego por el Ajax
El portero alemán Marc-André ter Stegen habló sobre su adaptación a la vida en Ámsterdam tras su traspaso veraniego al Ajax. El jugador de 34 años explicó que priorizar la comodidad de su familia hizo que elegir la capital neerlandesa fuera una decisión fácil después de años de estabilidad en el Barcelona.
Ter Stegen señaló que jugar a las órdenes de un entrenador que confía plenamente en su capacidad le permitió recuperar la confianza.
También expresó su alegría por la próxima llegada de su familia a la ciudad.
- AFP
Un portero abraza la cultura neerlandesa y la vida en el centro de la ciudad
Al describir su rutina diaria, Ter Stegen elogió el ambiente internacional de Ámsterdam, la amabilidad de sus habitantes y su diseño compacto. Viviendo en una zona céntrica, el guardameta reveló que actualmente está buscando comprar una bicicleta para moverse con facilidad por las calles llanas de la ciudad.
Destacó cómo la estabilidad emocional fuera del campo se traduce directamente en buenas actuaciones.
«Estoy muy feliz con la decisión», dijo Ter Stegen. «Ámsterdam es relativamente pequeña, todo es llano y puedes moverte con muchísima tranquilidad. Ahora mismo estoy intentando conseguir una bicicleta porque conducir un coche allí es un poco difícil. Es la mejor manera de moverse».
Ter Stegen resta importancia a las bromas de sus vecinos neerlandeses antes del derbi
Añadiendo un ángulo personal único al duelo de la Liga de Naciones del jueves, Ter Stegen reconoció que jugar en el Johan Cruyff Arena es como competir en el salón de su propia casa. Reveló que trabajadores locales y vecinos de Ámsterdam le han gastado bromas sobre cuántos goles encajará ante Países Bajos.
El guardameta aspira a mantener la portería a cero y presumir a su regreso a casa.
«La gente está muy ilusionada con el partido, y me alegra que sea en mi salón», sonrió Ter Stegen. «Todos los manitas que instalaban cosas en mi apartamento me decían: “Ya veremos cuántos goles encajas”. Mi objetivo es irme con la cabeza bien alta y devolverles la broma».
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La portera de Alemania busca presumir en un terreno conocido
Ter Stegen espera un fascinante duelo táctico ante una selección neerlandesa que también se está adaptando a una nueva identidad con su seleccionador. El portero del Ajax mantiene su determinación de ayudar a Alemania a lograr la victoria en un estadio que ahora conoce a la perfección.
Alemania afronta el partido con ganas de arrancar su andadura en la fase de grupos con el máximo de puntos.
Ter Stegen aspira a liderar la defensa y asegurar un regreso triunfal a su nuevo estadio.
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