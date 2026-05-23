¿Es Lindsey Heaps, estrella de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, la mejor jugadora estadounidense que ha militado en Europa? Un nuevo título de la Liga de Campeones podría reforzar su candidatura

Lindsey Horan prefiere no pensar aún en su despedida del OL Lyon. Su etapa en el club francés concluye y, tras incorporarse al Denver Summit, regresará a la NWSL. Antes, busca ampliar su palmarés y avivar el debate sobre su legado en el fútbol estadounidense.

«No me gusta pensar que mi etapa en el OL Lyonnes se acaba», admitió Heaps a la UEFA antes de la final de la Liga de Campeonas Femenina del sábado contra el Barcelona. «Llegar a esta final ha sido muy especial: mi último partido en la Liga de Campeonas será una final, y eso me hace sentir muy agradecida».

Heaps ya la ganó en 2022 al vencer 3-1 al Barcelona y ahora, frente al mismo rival, puede convertirse en la primera estadounidense con dos títulos de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA.

Si lo logra, será más difícil evitar la pregunta: ¿es Lindsey Heaps la mejor jugadora estadounidense que ha brillado en Europa?