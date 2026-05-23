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¿Es Lindsey Heaps, estrella de la selección femenina de Estados Unidos, la mejor jugadora estadounidense que ha jugado en Europa? Un nuevo título de la Liga de Campeones podría reforzar su candidatura

FEATURES
L. Heaps
USA
OL Lyonnes
Barcelona

Lindsey Heaps puede ser la primera estadounidense en ganar dos títulos de la UWCL, lo que la afianzaría como la mejor jugadora estadounidense en Europa.

Lindsey Horan no quiere pensar en el final. Aún no. Su etapa en el OL Lyon termina, pues la capitana de la selección femenina de Estados Unidos se unirá al Denver Summit tras la temporada europea. Antes de volver a la NWSL, tiene una última oportunidad de ampliar su brillante palmarés y avivar el debate sobre su lugar en la historia del fútbol estadounidense.

«No me gusta pensar que mi etapa en el OL Lyonnes se acaba», admitió Heaps a la UEFA antes de la final de la Liga de Campeonas Femenina del sábado contra el Barcelona. «Llegar a esta final ha sido muy especial: mi último partido en la competición será una final, y eso me hace sentir muy agradecida».

Heaps ya ganó la Liga de Campeones con el Lyon en 2022, tras vencer 3-1 al Barcelona, y ahora busca ser la primera estadounidense en conquistarla dos veces.

Si lo logra, será más difícil ignorar la pregunta: ¿es Lindsey Heaps la mejor estrella femenina estadounidense que ha jugado en Europa?

  • Lindsey Heaps Catarina Macario Lyon UWCL trophy 2021-22Getty Images

    Una final histórica

    Heaps ya cuenta con uno de los palmarés europeos más sólidos entre las jugadoras estadounidenses. Ha ganado la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, se ha convertido en una pieza clave de uno de los clubes más importantes del fútbol femenino y ha pasado cuatro años compitiendo con el lema «trophies or bust» (títulos o nada).

    Ahora puede brillar aún más.

    Solo unas pocas estadounidenses han ganado la Liga de Campeones Femenina de la UEFA: Ali Krieger y Gina Lewandowski lo lograron con el FFC Frankfurt en 2008; Alex Morgan con el Lyon en 2017; y Heaps (entonces Lindsey Horan) y Cat Macario con el mismo Lyon en 2022.

    Un segundo título no borraría los logros anteriores: la etapa histórica de Morgan en Lyon, el meteórico ascenso de Macario frenado por lesiones y la pionera labor de Krieger y Lewandowski. Pero la longevidad, el rendimiento, el liderazgo y su palmarés en Europa colocan a Heaps en una categoría propia.

    Ninguna estadounidense ha ganado esta competición dos veces: Heaps está a un paso de ser la primera.

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  • Lindsey Heaps, USWNTGetty

    Por qué el caso de Heaps sigue creciendo

    La analista de CBS Sports y exjugadora profesional Jen Beattie, quien ha competido en Europa, la NWSL y con la selección de Escocia, afirma que un nuevo título de la Liga de Campeones consolidaría el lugar de Heaps entre las mejores del mundo.

    «Sin duda», respondió Beattie a GOAL al preguntarle si un segundo título de la Liga de Campeones situaría a Heaps entre las mejores centrocampistas del fútbol. «Ya sabes que hay una que es la capitana de Estados Unidos, pero ir y crear esa historia con uno de los mejores equipos europeos, con tanta tradición, y luego crear tu propia historia, demuestra lo especial que es como persona y como jugadora».

    Heaps no necesita demostrar nada en Europa; ya lo ha conseguido. Ahora quiere dejar huella.

    Su paso por el Lyon no se reduce a sumarse a un equipo dominante y acumular trofeos: es una de las jugadoras en las que se apoya para marcar el ritmo en el centro del campo y mantener el alto nivel que el club impone desde hace más de una década.

    Además, el momento en que llega esta final la hace aún más especial.

    «Será una final emotiva», añadió Beattie. «Ya conoce su futuro: tras la final se irá a Denver, así que este es su último empujón para dejar huella en la historia».

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2023-24Getty Images

    Un último capítulo sobre Lyon

    Heaps recuerda aquel 2022. Entonces era menos experta y aún maduraba para ser la capitana de la selección femenina de Estados Unidos. Pero el recuerdo de sostener el trofeo de la Liga de Campeones en el vuelo de vuelta sigue grabado en su memoria.

    Cuatro años después, es una de las líderes del Lyon, un referente de la selección estadounidense y una de las centrocampistas más completas del fútbol. Sigue marcando el ritmo y conectando el juego, pero además ha aumentado su producción ofensiva durante su estancia en Francia.

    Ha marcado 22 goles con el Lyon, incluidos cuatro en la Première Ligue francesa esta temporada y uno en la Liga de Campeones. Esa amenaza goleadora, sumada a su energía, su pase y su capacidad para controlar los partidos, la hace aún más influyente.

    «Es increíble volver a otra final de la Liga de Campeones», declaró Heaps a la UEFA. «Es un poco surrealista y también un momento de mucho orgullo, porque creo que este equipo ha estado unido durante toda la temporada y todos nuestros objetivos y sueños eran llegar hasta aquí».

  • OL Lyonnes Training Session And Press Conference - UEFA Women's Champions League Final 2026Getty Images Sport

    La prueba de Barcelona

    También está el rival. Lyon y Barcelona, dos de los clubes más emblemáticos de esta era del fútbol femenino, se miden en la final del sábado. Ambos conocen bien lo que exige este escenario.

    El Lyon lleva años siendo el referente europeo, mientras que el Barcelona ha construido su propio imperio moderno. Sus duelos suelen ir más allá de un simple partido, y esta final no será la excepción.

    «Será una de las mejores finales», afirma Beattie. «Se miden dos gigantes; los dos mejores equipos de Europa, y eso la hace emocionante».

    Para Heaps, este duelo cierra su etapa en Lyon: su primer título de la Liga de Campeones lo ganó ante el Barcelona y su último partido con el Lyon también será contra el equipo azulgrana. Si vuelve a ganar, se irá de Europa con otro trofeo y, tal vez, el mejor palmarés de una jugadora estadounidense en cruzar el Atlántico.

    «Por momentos así te levantas y juegas al fútbol», declaró Heaps a la UEFA. «Era mi sueño de niña».