Lindsey Horan no quiere pensar en el final. Aún no. Su etapa en el OL Lyon termina, pues la capitana de la selección femenina de Estados Unidos se unirá al Denver Summit tras la temporada europea. Antes de volver a la NWSL, tiene una última oportunidad de ampliar su brillante palmarés y avivar el debate sobre su lugar en la historia del fútbol estadounidense.

«No me gusta pensar que mi etapa en el OL Lyonnes se acaba», admitió Heaps a la UEFA antes de la final de la Liga de Campeonas Femenina del sábado contra el Barcelona. «Llegar a esta final ha sido muy especial: mi último partido en la competición será una final, y eso me hace sentir muy agradecida».

Heaps ya ganó la Liga de Campeones con el Lyon en 2022, tras vencer 3-1 al Barcelona, y ahora busca ser la primera estadounidense en conquistarla dos veces.

Si lo logra, será más difícil ignorar la pregunta: ¿es Lindsey Heaps la mejor estrella femenina estadounidense que ha jugado en Europa?