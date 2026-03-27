«¡Es la única opción!» ¿Fichará el BVB a una antigua estrella del FC Bayern?

En una entrevista con el portal online Absolut Bayern, Camara desmintió los rumores al respecto y, en cambio, planteó la posibilidad de un regreso al FC Bayern: «No sé si el Dortmund realmente quiere a Mathys, pero, sinceramente, volver al Bayern es la única posibilidad de que Mathys regrese a Alemania. No puede jugar en ningún otro club de la Bundesliga. Le encanta el FC Bayern».

Tel fichó por el Bayern de Múnich en el verano de 2022 procedente del Stade Rennes, de la primera división francesa, por unos 20 millones de euros. Sin embargo, tras un comienzo prometedor en el club más laureado de Alemania, no pasó de ser un suplente detrás de Harry Kane. En febrero de 2025 se produjo primero una cesión al Tottenham, antes de que fichara definitivamente por el club del norte de Londres en verano por 35 millones de euros.

El delantero francés disputó 83 partidos oficiales con el Bayern, en los que logró 16 goles y siete asistencias.