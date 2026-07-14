En primavera, el Bayern anunció que el exdefensa central sucedería a Holger Seitz como entrenador del equipo sub-23. Hasta el final de la pasada temporada, Dante jugaba en el OGC Niza de la Ligue 1.

Entre 2012 y 2015 jugó 133 partidos con el Bayern, conquistando tres ligas, tres Copas de Alemania y una Liga de Campeones.

Su debut como técnico ha sido complicado: el equipo ha perdido los tres amistosos disputados hasta ahora: 0-4 ante el Stuttgart Kickers, 0-2 contra el Legia de Varsovia y 1-4 frente al Wacker Innsbruck.

El debut oficial en la Regionalliga llegará el 24 de julio ante el SC Eltersdorf.