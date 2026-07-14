Según «Bild», el club alemán más laureado planea que el brasileño asuma pronto una doble función.
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Es la primera vez en el FC Bayern: Dante será entrenador y jugador
Además de entrenar al filial sub-23, Dante dirigirá al Bayern en la UEFA Youth League.
Esto se debe a que, en adelante, el núcleo del plantel de la YL estará compuesto por jugadores aficionados, no por sub-19. Aunque se espera que los mejores talentos de la categoría juvenil A sigan participando en la competición europea, la mayoría provendrá del equipo sub-23.
- Getty Images
Dante y el Bayern II arrancan la temporada ante el Eltersdorf.
En primavera, el Bayern anunció que el exdefensa central sucedería a Holger Seitz como entrenador del equipo sub-23. Hasta el final de la pasada temporada, Dante jugaba en el OGC Niza de la Ligue 1.
Entre 2012 y 2015 jugó 133 partidos con el Bayern, conquistando tres ligas, tres Copas de Alemania y una Liga de Campeones.
Su debut como técnico ha sido complicado: el equipo ha perdido los tres amistosos disputados hasta ahora: 0-4 ante el Stuttgart Kickers, 0-2 contra el Legia de Varsovia y 1-4 frente al Wacker Innsbruck.
El debut oficial en la Regionalliga llegará el 24 de julio ante el SC Eltersdorf.
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