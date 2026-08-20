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«Es jugador del Chelsea»: Xabi Alonso aborda las especulaciones sobre el traspaso de Enzo Fernández
Alonso se mantiene firme sobre el futuro de Fernández
Alonso ha salido al paso de la continua especulación sobre Fernandez e insistió en que el centrocampista está totalmente comprometido con la causa en Stamford Bridge. El internacional argentino, que fichó por el Chelsea por 107 millones de libras en 2023, ha sido objeto de intensos rumores de traspaso durante todo el mercado de verano, con el Manchester City valorando supuestamente un movimiento por el exjugador del Benfica.
En su rueda de prensa previa al partido, antes del estreno del Chelsea en la Premier League contra el Fulham el lunes, Alonso fue claro sobre la situación del jugador. «Enzo es jugador del Chelsea», dijo Alonso a los periodistas. «Es un jugador top, top. Está entrenando muy bien desde que empezó hace 10 días con el equipo, muy integrado. Estamos contentos con él y se está preparando para el lunes».
- AFP
La respuesta de Stamford Bridge
La situación se ha complicado por la fría acogida de parte de la afición del Chelsea. Durante un reciente amistoso de pretemporada contra la Real Sociedad, Fernandez fue recibido con algunos silbidos cuando su nombre fue anunciado por la megafonía del estadio y cuando finalmente saltó al terreno de juego.
Preguntado por si Fernandez había expresado explícitamente su deseo de seguir en el oeste de Londres, Alonso optó por centrarse en la conducta profesional del jugador sobre el césped de entrenamiento. «Está entrenando muy bien, con una buena actitud, y eso es lo que queremos», añadió el español. «Está haciendo todo lo posible para prepararse para el inicio de la Premier League».
El interés del Manchester City
El Manchester City, ahora dirigido por el exentrenador del Chelsea Enzo Maresca, lleva tiempo siendo un gran admirador de la capacidad técnica de Fernandez y de su abanico de pases. Aunque el club del Etihad no alcanzó el precio de salida de 120 millones de libras que pedía el Chelsea antes de la fecha límite de las 17:00 del pasado viernes, el mercado de fichajes sigue abierto hasta el 1 de septiembre. Esto significa que no puede descartarse por completo la posibilidad de una ofensiva de última hora si todas las partes llegan a un acuerdo.
El centrocampista ha vivido sin duda unos años movidos en la escena internacional, con un papel importante en el camino de Argentina hasta la final del Mundial. Sin embargo, su futuro a nivel de clubes lleva meses siendo tema de conversación. En Stamford Bridge, el centrocampista se ha consolidado como una figura clave, con 54 apariciones en todas las competiciones la temporada pasada, 15 goles y siete asistencias, además de conquistar tanto la Conference League de la UEFA como el Mundial de Clubes de la FIFA desde su llegada al Chelsea. Pese al ruido externo, Alonso insiste en que la concentración del jugador no ha flaqueado durante un periodo crucial de implantación táctica.
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Joao Pedro asegura su futuro a largo plazo
Mientras la saga de Fernandez sigue acaparando titulares, el Chelsea ha asegurado el futuro a largo plazo del delantero Joao Pedro. El brasileño ha firmado un nuevo contrato y ha recibido el icónico dorsal número 9, que anteriormente llevaba Liam Delap. Alonso se deshizo en elogios hacia el atacante y destacó su crecimiento como líder dentro de la plantilla.
«No es solo un gran jugador, tiene una gran personalidad», dijo Alonso sobre el brasileño. «Su evolución como gran jugador y como líder se nota mucho cada día y en cada partido. Tiene esa concentración y ese deseo de hacer una gran temporada, marcando goles pero también ayudando al equipo. Estoy muy feliz e impresionado también con su personalidad. Ahora tenemos que ayudarle a alcanzar sus objetivos».
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