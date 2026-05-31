¿Es Jude Bellingham arrogante? Un excompañero responde a las críticas sobre el carácter de la estrella del Real Madrid y de Inglaterra

Desde su fichaje por el Real Madrid, Bellingham está en el punto de mira y algunos críticos dicen que su actitud en el campo parece arrogante. Sin embargo, Davis, que compartió vestuario con él en el Birmingham City, cree que los medios malinterpretan la confianza de los deportistas de élite.

En la web oficial del club, Davis afirmó: «Era un chico humilde. Parece arrogante, pero solo es confianza. En Inglaterra, los medios lo interpretan mal. Cuando eres muy bueno, debes recordarte que lo eres».



