Jacquet parece estar hecho de un molde similar al de la estrella del Arsenal Saliba, y el excentrocampista del Liverpool Murphy, que hablaba en asociación con Snabbare, dijo a GOAL cuando se le planteó esa comparación: «Es difícil no ilusionarse cuando ves lo bueno que es y la elegancia que tiene con el balón al salir con él.

«Creo que todavía nos falta verle en defensa durante un periodo de tiempo. Parece tener todos los atributos para ser un jugador maravilloso, pero, sobre todo en el puesto de central, creo que la mayor cualidad que aprendes es la toma de decisiones. Puedes tener todas las cualidades del mundo, pero si tu toma de decisiones no es buena, puedes seguir pareciendo vulnerable.

«Así que, ahora mismo, todavía tiene algo de trabajo por hacer para convencerme de esa comparación con Saliba, por así decirlo, pero el potencial desde luego está ahí. Y como cualquier buen defensa joven, necesitas ayuda a tu alrededor.

«No creo que, especialmente ahora mismo, la situación de los laterales en el Liverpool esté ayudando a los centrales porque, aunque [Ronald] Araujo ha llegado y les ha dado un poco más de estabilidad, siguen pareciendo algo vulnerables por momentos: el Fulham tuvo bastantes ocasiones, el Atlético las tuvo, el Forest las tuvo. Así que creo que va a tener sus altibajos esta temporada, al igual que el equipo. Pero sí, parece que puede llegar a ser una auténtica superestrella para el equipo.

«Creo que a veces encumbramos a los jugadores muy rápido en lugar de analizarlos durante una temporada y ver realmente de qué están hechos cuando llegan los meses de invierno y aparecen los partidos difíciles, cuando estás cansado y cuando los jugadores que tienes a tu alrededor... puede haber un tramo de la temporada en el que Van Dijk no esté a su lado y entonces veremos un poco más sobre él. Así que esas son las pequeñas pruebas que le esperan».