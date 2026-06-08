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¿Es Jennifer López fan del Tottenham? Brett Goldstein, estrella de «Ted Lasso» y admirador de Harry Kane, explica por qué la diva de Hollywood «no tiene más remedio» que apoyar a los Spurs
La misión de Goldstein de convertir a J-Lo
Goldstein, conocido por interpretar a Roy Kent en «Ted Lasso», admite que está convenciendo a J-Lo para que se sume a la afición del Tottenham. Durante la promoción de su nueva comedia de Netflix, «Office Romance», Goldstein insinuó que la cantante y actriz está siendo guiada hacia el estilo de vida «COYS». Al preguntarle si había logrado reclutar a su coprotagonista para la causa de los Spurs, Goldstein fue claro: «No tiene otra opción», declaró a talkSPORT.
La pasión del actor por los Lilywhites es conocida, aunque admitió que ser aficionado del Tottenham es una prueba de resistencia. Sobre un periodo difícil para el club, señaló: «Ha sido horrible. Ser hincha, sobre todo de nuestros equipos, es una forma de autolesión. Es doloroso. Pero evitar el descenso fue como ganar el Mundial».
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La sorprendente aparición de Harry Kane en Hollywood
A pesar de las altibajos del equipo, el ex capitán Kane ha brillado en el cine. El delantero inglés, fichado por el Bayern de Múnich en 2023, grabó un cameo para «Office Romance» que encantó al reparto. Goldstein lo elogió: admiró su talento y, sobre todo, su gran corazón fuera del campo.
«Me encanta Harry Kane», añadió Goldstein. «No solo es uno de nuestros mejores futbolistas, sino que, por lo que he visto, parece tener uno de los corazones más puros. Es un corazón puro. No hay nada que me guste más que un futbolista con un corazón puro. Parece un hombre realmente bueno. Y un futbolista extraordinario. Estoy muy contento de tenerlo en la película».
J-Lo, impresionada por el talento cómico de Kane
La aparición de Kane no fue solo un truco publicitario: J-Lo quedó encantada con su contribución. Recordó que la escena del máximo goleador del Tottenham fue un éxito inmediato desde las primeras fases de la producción. A pesar de los nervios iniciales del equipo sobre cómo se las arreglaría un futbolista con un guion de comedia, el resultado fue todo un éxito.
«Fue una escena genial», recordó J-Lo. «En la primera lectura del guion con todo el elenco, el equipo dudaba de cómo funcionaría, pero todos se rieron a carcajadas. Pensé: “Dios mío, esto es muy divertido”, y nos lo pasamos genial rodándola».
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Las dificultades del Tottenham tras la marcha de Kane continúan
Mientras Kane disfruta de una racha goleadora en la Bundesliga y hace amigos en Hollywood, el Tottenham sufre su ausencia. En la 2025-26, Kane marcó 61 goles con el Bayern, mientras que todo el Tottenham apenas sumó 48 en la Premier. Al conjunto londinense le cuesta reemplazarlo. Ahora, el técnico Roberto De Zerbi debe reconstruir a los Spurs para evitar repetir los pobres resultados de las dos últimas temporadas.