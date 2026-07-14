«Es increíble que se hagan declaraciones tan irrespetuosas»: una estrella suiza del Mundial arremete contra el exportero de la selección nacional Jens Lehmann

«Creo que lo que más ilusiona a los suizos es conseguir de alguna manera una camiseta de Messi tras el partido», explicó en una entrevista con el periódico suizo Blick.

La frase no gustó a los suizos. El equipo de Murat Yakin exigió al campeón: solo dos goles en la prórroga, con Argentina jugando con uno más, evitaron la eliminación.

«Hasta el 2-1 en el 112’, Argentina no tuvo ni una ocasión. Lo hicimos muy bien y fuimos el mejor equipo», analizó Akanji ante la ARD, antes de dirigirse a Lehmann.

Un saludo también a Jens Lehmann, que dijo que solo estamos aquí para intercambiar camisetas. Hoy se ha visto de lo que somos capaces, incluso con diez jugadores. Me parece increíble que se hagan declaraciones tan irrespetuosas después de que llevemos años mostrando un rendimiento tan bueno, incluso en este torneo. Y más aún cuando se ve en qué situación se encuentra Alemania y cómo ha rendido últimamente», afirmó el internacional suizo, que ha disputado 87 partidos con la selección.