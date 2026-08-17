«Es increíble»: Michael Owen dice al Manchester United que debería haber fichado a la estrella del Chelsea Joao Pedro por 60 millones de libras

El exdelantero del Manchester United y del Liverpool Owen ha expresado su admiración por Pedro, al afirmar que el Manchester United debería haber conseguido el fichaje del brasileño mucho antes de que se convirtiera en una estrella en Stamford Bridge.

Pedro, que llegó al Chelsea procedente del Brighton en una operación valorada en 60 millones de libras hace apenas doce meses, disfrutó de una sobresaliente campaña de debut pese a los problemas más amplios del club.

En declaraciones en The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite, Owen explicó: "Soy un gran admirador de Pedro, creo que es increíble. De hecho, el Manchester United debería haberlo fichado hace unos cuatro años, cuando estaba en el Watford. El United no tuvo a nadie arriba durante años y pensé: 'Ese Pedro', me encanta. Él, Morgan Rogers y Cole Palmer como tridente... fichajes extraños los de Danny Welbeck y Jordan Henderson, obviamente".