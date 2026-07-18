«Es imposible neutralizarlo por completo»: Andrés Iniesta advierte a España sobre Lionel Messi antes de la final del Mundial contra Argentina

Además de alertar sobre el peligro de Messi, Iniesta quiso disipar el miedo habitual en un partido de esta envergadura y compartió su receta para una mentalidad ganadora.

El legendario excentrocampista pidió a los jugadores que olvidaran la tensión previa y transmitieran optimismo al grupo. Sobre la mentalidad necesaria, Iniesta subrayó: «No, no, nunca hay que tener miedo. Nunca hay que jugar con miedo.

«Todo se reduce a la confianza que transmiten los jugadores; su dinámica en el Mundial ha sido ascendente y llegan a la final con plena seguridad.

«Todos saben lo que deben hacer. Da igual quién juegue: todos conocen su papel y transmiten una confianza total. No importa quién esté en el campo o en qué posición, dan la sensación de que todo está bajo control».

Al imaginar una victoria por la mínima, sentenció: «No es un dilema; no me importa quién marque, mientras sea el gol que nos dé el título».