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«Es imposible neutralizarlo por completo»: Andrés Iniesta advierte a España sobre Lionel Messi antes de la final del Mundial contra Argentina
«Legend» adelanta el enfrentamiento final
Desde Nueva York, Iniesta —héroe del Mundial 2010— habló con «El Partidazo de COPE» antes del duelo contra Argentina. El exmaestro del centro del campo de La Roja, que se prepara para ser entrenador en Dubái, analizó el partido. Iniesta habló de cómo frenar a La Albiceleste y de las tácticas que España debe preparar para la final.
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Es imposible parar a Messi
Al ser preguntado sobre cómo neutralizar el talento de su antiguo compañero en el Barcelona, Messi, Iniesta insistió en que esa tarea no puede recaer en una sola persona. «Neutralizarlo por completo es imposible. Se tratará más bien de ver hasta qué punto España puede hacer daño a Argentina con su propio juego, creando ocasiones y siendo certeros cuando estas se presenten».
Sobre el gran momento de forma de Messi, autor de ocho goles y cuatro asistencias en el torneo, el excentrocampista del Vissel Kobe añadió: «No hay palabras; simplemente hay que quitarse el sombrero ante su determinación y convicción en cada partido».
España mantiene una confianza absoluta
Además de alertar sobre el peligro de Messi, Iniesta quiso disipar el miedo habitual en un partido de esta envergadura y compartió su receta para una mentalidad ganadora.
El legendario excentrocampista pidió a los jugadores que olvidaran la tensión previa y transmitieran optimismo al grupo. Sobre la mentalidad necesaria, Iniesta subrayó: «No, no, nunca hay que tener miedo. Nunca hay que jugar con miedo.
«Todo se reduce a la confianza que transmiten los jugadores; su dinámica en el Mundial ha sido ascendente y llegan a la final con plena seguridad.
«Todos saben lo que deben hacer. Da igual quién juegue: todos conocen su papel y transmiten una confianza total. No importa quién esté en el campo o en qué posición, dan la sensación de que todo está bajo control».
Al imaginar una victoria por la mínima, sentenció: «No es un dilema; no me importa quién marque, mientras sea el gol que nos dé el título».
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El premio definitivo espera a los ganadores
España se juega una de sus finales más importantes: busca su segunda estrella. Vencer a Argentina será clave para esta generación, que luego volverá a sus clubes para la pretemporada.
Tras la euforia del torneo en Nueva York, su foco pasará al mercado de fichajes y a la preparación de las ligas europeas.
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