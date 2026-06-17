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«Es importante que Cristiano Ronaldo lo entienda» - Un exentrenador de la Premier League explica cuánto podrá jugar CR7 en cada partido de Portugal en el Mundial 2026
La realidad física de un icono de 41 años
El debate sobre el papel de Ronaldo en la selección ha seguido a Roberto Martínez y ahora alcanza su pico de cara al torneo de Norteamérica. Aunque sigue siendo el eje del ataque, Carvalhal sugiere dosificar al veterano para reservarlo para los partidos clave.
Al hablar de la rotación, Carvalhal declaró a Sky Sports: «El entrenador puede gestionar mejor a Cristiano. No debe jugar todos los minutos; debe estar fresco para el próximo partido. Quizá pueda jugar solo 60 o 70 minutos. Esa es la teoría. Pero es importante que Ronaldo lo entienda. En la práctica, si se siente en condiciones de jugar los 90 minutos en cada partido, entonces querrá ayudar al equipo a proclamarse campeón».
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Equilibrar la tradición con las exigencias tácticas actuales
Martínez ha defendido a Ronaldo desde su llegada, pero aún planea la sombra del Mundial 2022, cuando Gonçalo Ramos lo reemplazó en la fase eliminatoria. A sus 41 años, el capitán ha marcado 25 goles en sus últimos 30 partidos con Portugal, lo que, según Carvalhal, no le exime de asumir un rol distinto para ayudar al equipo a ganar el título.
«El seleccionador sabe que Cristiano quiere hacer algo extraordinario y que ansía ser campeón del mundo», añadió el exentrenador del Swansea City. «Sabe cómo motiva al grupo con su mentalidad. No creo que cambie mucho; sigue siendo clave para Portugal y jugará desde el inicio en todos los partidos del Mundial».
La amplitud de la plantilla y los dilemas a la hora de elegir a los jugadores
A pesar del prestigio de Ronaldo, Martínez recordó que nadie tiene plaza asegurada en el once. Tras la victoria ante Nigeria, en la que Ronaldo falló varias ocasiones, el seleccionador apuntó que la convocatoria aún se está definiendo. La competencia es intensa, con gran talento en los 26 convocados.
«Hemos utilizado a los 26 jugadores en los dos partidos [contra Chile y Nigeria], y todos están listos para el Mundial», afirmó Martínez. «Aún no he decidido el once inicial. Tenemos muy claro lo que queremos. Hay muchos jugadores rindiendo a un alto nivel que pueden desempeñar el mismo papel y hacer el mismo trabajo sobre el terreno de juego».
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A la búsqueda de la historia en Norteamérica
La Seleção debutará en un grupo con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, un inicio asequible. Sin embargo, Carvalhal advirtió que las transiciones defensivas siguen siendo un punto débil. «Debemos tener cuidado en las transiciones», alertó. «Hay selecciones en el Mundial con jugadores rápidos que pueden hacernos daño si el equipo no mantiene el equilibrio en todo momento».
El torneo tiene un peso emocional especial para la plantilla tras el trágico fallecimiento de Diogo Jota. El plantel, que ya ganó la Liga de Naciones, lleva su legado y busca superar el tercer puesto de 1966. Para Ronaldo, este torneo cierra su carrera internacional; su disposición a asumir un rol secundario puede ser clave para lograr el único título que le falta.